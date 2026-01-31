El Inter Miami de Messi juega un amistoso ante Atlético Nacional: hora y cómo ver en vivo

Inter Miami continúa su preparación para la temporada 2026 con un nuevo desafío en Sudamérica. Luego de conquistar la MLS en 2025, el equipo encabezado por Lionel Messi inició el año con una gira internacional que incluye tres partidos oficiales y un cuarto amistoso adicional fuera del calendario inicial.

El debut dejó un resultado adverso frente a Alianza Lima , pero ahora el conjunto dirigido por Javier Mascherano buscará cambiar la imagen ante Atlético Nacional en Medellín, en uno de los estadios más emblemáticos de Colombia. El encuentro genera expectativa por la presencia del capitán argentino y por el nivel competitivo del rival.

El cruce se disputará este sábado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot. El encuentro comenzará a las 19.00 (hora argentina) y el encuentro se podrá ver en vivo mediante la señal paga de One Football. Será una nueva oportunidad para ver juntos a Messi , Luis Suárez y Rodrigo De Paul, piezas centrales del proyecto deportivo que encabeza Mascherano de cara a un calendario cargado.

Inter Miami saldría a cancha con Dayne St. Clair; Facundo Mura o Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi , Mateo Silvetti y Luis Suárez. Atlético Nacional , por su parte, formaría con: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata; Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno; Dairon Asprilla.

El estreno de Inter Miami en el año fue el 24 de enero en Lima, donde cayó 3-0 ante Alianza Lima con un doblete de Paolo Guerrero y otro tanto de Luis Ramos. Pese al resultado, el foco estuvo puesto en Messi , cuya presencia generó un clima especial en el estadio peruano.

Paolo Guerrero convirtió un doblete para la victoria de Alianza Lima sobre Inter Miami. Paolo Guerrero convirtió un doblete para la victoria de Alianza Lima sobre el Inter Miami de Lionel Messi. EFE

El rosarino fue titular junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, quien celebraba su cumpleaños 39, y dejó la cancha a los 62 minutos. También se destacó el debut de Facundo Mura, ex Racing, que tuvo sus primeros minutos con la camiseta rosa. Tras el final, el público protagonizó un largo aplauso y hubo intercambio de camisetas entre jugadores.

La pretemporada comenzó el 17 de enero con la mira puesta en un año exigente: MLS, Concachampions, Leagues Cup y Campeones Cup. El estreno oficial será el 21 de febrero ante Los Ángeles FC. En cuanto a la gira, luego del duelo en Medellín, Inter Miami viajará a Guayaquil para enfrentar a Barcelona el sábado 7 de febrero a las 21.00 (hora argentina) y cerrará su recorrido internacional ante Independiente del Valle en Puerto Rico, el viernes 13 de febrero a las 22.00.