Video: Messi le cambió la camiseta y este jugador de Alianza Lima tuvo una conmovedora reacción

Un gesto de Lionel Messi post partido desató una escena cargada de emoción que rápidamente se volvió viral.

El capitán argentino fue titular y, una vez finalizado el encuentro, le entregó su camiseta al futbolista Alan Cantero, delantero de Alianza Lima, quien no pudo contener las lágrimas tras recibir la casaca de su máximo ídolo. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y generó miles de reacciones.

Messi le da su camiseta a Cantero Messi le da su camiseta a Cantero Cantero, surgido de las divisiones inferiores de Vélez y que ingresó en el entretiempo, vivió una noche inolvidable al compartir cancha con el campeón del mundo y cerrar el partido con un gesto que conmovió a todos los presentes.

El testimonio de Alan Cantero tras el encuentro Luego del cruce con Messi, el atacante expresó toda su emoción en diálogo con Latina Deportes: “Leo es mi ídolo, fue mi inspiración desde chico para estar donde estoy hoy; él me inspiró. Así que, para mí, es un orgullo pedirle la camiseta. Estoy muy emocionado, la verdad. Va en un cuadro en la casa (la camiseta)”.

La reacción de Alan Cantero tras recibir la camiseta de Messi La reacción de Alan Cantero tras recibir la camiseta de Messi Además, agregó: "Cuando terminó el partido lo saludé, es algo que anhelaba tanto. Siento una felicidad inmensa por haberlo podido saludar. Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha, se nota la humildad que tiene y que está predispuesto con todos los chicos. Estoy cumpliendo un sueño”, completó el delantero, visiblemente conmovido por el momento vivido junto a Messi.