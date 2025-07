El vicepresidente de River reveló que el Millonario intentó contratar a una figura mundial: "Lo buscamos como refuerzo, pero no se pudo dar"

River Plate , al igual que Boca, es uno de los destinos más tentadores no solo de Argentina, sino de toda América, para cualquier jugador. No son pocos los refuerzos de jerarquía que llegaron recientemente a Núñez. Sin ir más lejos, en el último año contrataron a tres campeones del mundo como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella.

Se trata de Sergio Ramos , a quien se le acercaron en 2023 luego de que quedara libre del París Saint-Germain, aunque luego terminaría yéndose al Sevilla. "Lo buscamos como refuerzo, pero no se pudo dar", reveló este jueves Matías Patanian , vicepresidente de la Banda, en diálogo con Radio La Red.

El propio Demichelis se había referido a esta situación tiempo atrás, durante una entrevista con el Diario AS: "A Sergio lo llamé personalmente el año pasado para llevarlo a River, cuándo él ya era jugador libre. Me escuchó, lo pensó y a los días me lo agradeció, pero desestimó la propuesta", había comentado Micho en aquella oportunidad.