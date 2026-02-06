Bombazo: por qué el pase de Juan Nardoni de Racing a Gremio se frenó a último momento

A pesar de que había un acuerdo de palabra y la operación parecía cerrada, Juan Nardoni aún no viajó a Brasil y continúa entrenándose en Racing.

Esta semana, Racing aceptó la oferta que le hizo Gremio por Juan Nardoni de 8 millones de dólares ($5.600.000 irían para Avellaneda y los $2.400.000 restantes a Unión de Santa Fe), más otros 2 millones en bonos por objetivos. Se llegó a un acuerdo de palabra y la operación parecía cerrada para confirmarse oficialmente en estos días.

De hecho, se esperaba que este viernes se tomara un avión a Brasil para firmar su contrato y sumarse al plantel tricolor. Sin embargo, el volante central todavía no pasó por el aeropuerto y continúa entrenándose con la Academia, lo que llamó bastante la atención. Pues buen, surgieron algunas diferencias de último momento que mantienen congelada la operación.

Por qué el pase de Juan Nardoni a Gremio está frenado Racing vs Estudiantes Juan Nardoni continúa entrenándose en Avellaneda. NA Al parecer, desde la dirigencia blanquiceleste cambiaron algunas condiciones respecto de las formas, montos y fechas de pago. Estos detalles generaron cierto malestar en Puerto Alegre, pues entienden que todas estas cuestiones no habían sido planteadas en un primer término y representantes de ambas instituciones se encuentran trabajando para destrabar las negociaciones.

Además, se habría producido un conflicto con el propio Nardoni, ya que desde Racing quieren que done al club el 15% de la transferencia que le corresponde a él. Todo esto hace que aún el santafesino no pueda emprender viaje a Rio Grande do Sul y hasta se especule con que el pase se pueda caer si no se llega a un acuerdo en el corto plazo.