La buena noticia que recibió Boca y acrecienta la chance de que llegue Edwuin Cetré

Mientras negocia con Estudiantes por el colombiano Cetré, Boca consiguió sacarse una traba que hubiera dificultado su fichaje.

Más allá de las conversaciones con el futbolista y el Pincha, un tema a considerar en Brandesn 805 era el cupo de extranjeros, ya que con el extremo caleño llegaban al límite de 6 que permite el fútbol argentino. Sin embargo, en las últimas horas recibieron una excelente noticia que deja este problema de lado.

Williams Alarcón obtuvo la ciudadanía argentina Williams Alarcón entrenamiento Boca @BocaJrsOficial Es que el chileno Williams Alarcón obtuvo este jueves la ciudadanía argentina y dejará de ocupar una plaza para futbolistas foráneos dentro del plantel. El Xeneize había enviado toda la documentación necesario y la AFA terminó dando el visto bueno al ver que cumplía con todos los requisitos necesarios para aprobar el trámite.

Los mismos consisten en ser mayor de edad (el volante trasandino tiene 25 años), residir por al menos 2 años en el país (arribó a Argentina a mediados de 2023 par jugar en Huracán), presentar una constancia de trabajo durante dicho período y solicitar la ciudadanía ante un juez federal.

De este modo, Alarcón ya no ocupa un cupo de extranjero en Boca y quedan solo 4 en el plantel: Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios y Ángel Romero. Miguel Merentiel también había obtenido la ciudadanía en 2025 y Marcelo Saracchi, cuyo pase aún es propiedad azul y oro, no ocupará un lugar hasta mitad de año, cuando finalice su préstamo al Celtic de Escocia.