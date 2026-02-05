Tras la lesión de Zeballos, Boca sondeó a un extremo que es figura del fútbol argentino: ¿avanza?

Boca no pudo cerrar a Hinestroza ni a Serna, cedió a Aguirre y ahora, con Zeballos lesionado, sondeó a un extremo importante de un club de la Liga Profesional.

Tras la lesión de Exequiel Zeballos, Riquelme volvió a consultar por un extremo para reforzar a Boca.

El mercado de pases de Boca tuvo movimiento, pero también varios golpes en puestos clave. El club logró sumar a Ángel Romero y a Santiago Ascacibar, dos refuerzos importantes, pero falló en su búsqueda de extremos: primero fue por Marino Hinestroza, después avanzó por Kevin Serna y no pudo cerrar a ninguno. A eso se sumó la salida de Brian Aguirre a Estudiantes, que dejó aún más corto el plantel por afuera.

Como si fuera poco, en las últimas horas se confirmó la lesión de Exequiel Zeballos, que estará fuera de las canchas por al menos un mes. La baja del Changuito volvió a encender las alarmas y aceleró la búsqueda de un refuerzo por afuera.

Tras perder al Changuito Zeballos, Boca apunta por Edwuin Cetré cetre1 Athletico Paranaense canceló la compra de Edwuin Cetré y vuelve al Pincha Instagram @edelpoficial En ese contexto, la dirigencia realizó un primer llamado a Estudiantes de La Plata para interiorizarse sobre la situación de Edwuin Cetré. El colombiano reapareció en el radar luego de que se frustrara su pase a Athletico Paranaense y volviera a entrenarse con el plantel de Eduardo Domínguez.

El contacto fue exploratorio y tuvo como objetivo conocer el escenario general del jugador. En La Plata aseguran que no hay urgencia por venderlo y que solo avanzarán si llega una propuesta conveniente. En caso contrario, evalúan mejorarle el contrato.