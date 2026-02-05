La insólita protesta de hinchas de Vélez en pleno entrenamiento antes de recibir a Boca en Liniers

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, reveló un increíble momento que se vivió en la práctica previo al duelo del domingo con el Xeneize.

El plantel de Vélez vivió una situación insólita en pleno entrenamiento en la Villa Olímpica.

Vélez Sarsfield vivió una situación tan insólita como llamativa en la previa del partido ante Boca. Durante una práctica en la Villa Olímpica, una avioneta sobrevoló el predio con un mensaje dirigido a la dirigencia por la falta de refuerzos.

El hecho fue revelado por el propio presidente Fabián Berlanga, quien relató lo ocurrido en diálogo con Fortineras Sin Filtro. “Esta mañana pasó una avioneta por la Villa Olímpica con la famosa canción: ‘traé refuerzos, la puta que te parió’”, contó.

En un primer momento, según explicó, pensaron que se trataba de un camión con parlantes. “Creíamos que era uno de esos camioncitos con megáfono, pero no. Era una avioneta”, detalló, todavía sorprendido por la situación.

En Vélez Sarsfield apareció una avioneta pidiendo refuerzos La increíble protesta en Vélez antes de jugar con Boca La increíble protesta en Vélez antes de jugar con Boca Video: Fortineras Sin Filtro Berlanga también remarcó que el episodio se dio en un contexto incómodo, ya que había invitados, jugadores y cuerpo técnico presentes. “No lo podíamos creer. A lo mejor fue un chiste o alguien lo pagó, pero hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando”, expresó.

El presidente reconoció que este tipo de manifestaciones aumentan el desgaste diario en la gestión y en el plantel, justo cuando el equipo se prepara para un partido clave ante Boca por el Torneo Apertura.