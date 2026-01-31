Independiente empató 1-1 con Vélez y sigue sin ganar en el Torneo Apertura

Por la fecha 3, Jano Gordon abrió el marcador para Vélez al minuto 31, pero luego anotó en contra y le dio la igualdad a Independiente a los 33'.

Jano Gordon fue, increíblemente, el autor de ambos goles. Primero puso en ventaja al Fortín a los 31 minutos de juego. Inmediatamente después, a los 33', en una jugada desafortunada, la terminó empujando en su propio arco para darle la igualdad al Rojo.

El gol de Jano Gordon para el 1-0 de Vélez Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017739334565167544?s=20&partner=&hide_thread=false JANO GORDON PUSO EL PRIMERO PARA VÉLEZ



#LPFxTNTSports



Santiago Montiel tuvo la más clara casi en el inicio del partido con un zurdazo controlado que hizo pasar de largo a la defensa de Vélez, pero que pudo contener el arquero Álvaro Montero sin ningún problema.

Promediando el primer tiempo se dieron los dos goles de una manera insólita, ya que Jano Gordon conectó un largo centro de Dilan Godoy a los 31 minutos y estampó el 1-0 para la visita, pero en apenas dos minutos más tarde, el propio lateral no pudo desviar la pelota y metió en su propio arco el empate 1-1 a favor del local.

El gol en contra de Jano Gordon para el empate de Independiente El gol en contra de Jano Gordon para el empate de Independiente Para la segunda etapa, se emparejó mucho el encuentro. Con intentos y aproximaciones por parte de los dos equipos, pero con un Independiente un poco más preciso y con más peso en campo rival, aunque sin ser contundente al pisar el área.