La bronca de Gustavo Quinteros tras la caída de Independiente ante Instituto: "Falta conseguir una seriedad defensiva"
Gustavo Quinteros, entrenador del Rey de Copas, fue muy autocrítico a la hora de analizar la derrota en Alta Córdoba frente a la Gloria.
Independiente volvió a recibir un cachetazo. Tras conseguir un agónico empate ante Unión, el equipo de Gustavo Quinteros viajó a Alta Córdoba con la obligación de sumar de a tres y prenderse en los puestos de arriba de la zona A del Torneo Apertura.
Sin embargo, el Instituto de Diego Flores lo venció por 2-1 con goles de Alex Luna y Giuliano Cerato (Abaldo había puesto en ventaja al Rojo). De esta manera, el elenco de Avellaneda sumó su segundo partido consecutivo sin ganar y su flojo presente empezó a molestar a los hinchas.
Gustavo Quinteros analizó la derrota de Independiente en Alta Córdoba
También a Gustavo Quinteros, quien en conferencia de prensa se mostró muy enojado por las falencias en el plano defensivo de su equipo: "Tuvimos la posición de ir ganando el partido y pasamos a perder. Falta conseguir una seriedad defensiva que no la tenemos. Encima cometemos algún error que el rival aprovecha y nos convierte. No estamos ligando, de la primera falla nos convierte y de la segunda y tercera lo mismo. Estamos pagando caro faltas de coordinación o errores que cometemos", sentenció.
"Hemos perdido solidez. Es un tema del equipo, de defender más en equipo, más juntos. El primer gol fue una pelota a la espalda de Valdez que no respaldamos. Hay que trabajar, seguir trabajando. La responsabilidad es siempre del entrenador cuando el equipo no gana", agregó el DT de Independiente.
De haber conseguido la victoria, el Rojo se habría metido en el lote de los cuatro mejores del grupo A del Torneo Apertura. No obstante, la derrota lo relegó al séptimo puesto -con el riesgo latente de ser superado por Lanús— y Quinteros no ocultó su desazón por una chance clave que se esfumó: "Nos queda el dolor de perder un partido que nos hubiera permitido estar más arriba en la tabla", cerró.