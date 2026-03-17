La bronca de Gustavo Quinteros tras la caída de Independiente ante Instituto: "Falta conseguir una seriedad defensiva"

Gustavo Quinteros, entrenador del Rey de Copas, fue muy autocrítico a la hora de analizar la derrota en Alta Córdoba frente a la Gloria.

Independiente volvió a recibir un cachetazo. Tras conseguir un agónico empate ante Unión, el equipo de Gustavo Quinteros viajó a Alta Córdoba con la obligación de sumar de a tres y prenderse en los puestos de arriba de la zona A del Torneo Apertura.

Sin embargo, el Instituto de Diego Flores lo venció por 2-1 con goles de Alex Luna y Giuliano Cerato (Abaldo había puesto en ventaja al Rojo). De esta manera, el elenco de Avellaneda sumó su segundo partido consecutivo sin ganar y su flojo presente empezó a molestar a los hinchas.

Gustavo Quinteros analizó la derrota de Independiente en Alta Córdoba También a Gustavo Quinteros, quien en conferencia de prensa se mostró muy enojado por las falencias en el plano defensivo de su equipo: "Tuvimos la posición de ir ganando el partido y pasamos a perder. Falta conseguir una seriedad defensiva que no la tenemos. Encima cometemos algún error que el rival aprovecha y nos convierte. No estamos ligando, de la primera falla nos convierte y de la segunda y tercera lo mismo. Estamos pagando caro faltas de coordinación o errores que cometemos", sentenció.

El lamento de Quinteros tras la derrota de Independiente en Córdoba @UJCBA "Hemos perdido solidez. Es un tema del equipo, de defender más en equipo, más juntos. El primer gol fue una pelota a la espalda de Valdez que no respaldamos. Hay que trabajar, seguir trabajando. La responsabilidad es siempre del entrenador cuando el equipo no gana", agregó el DT de Independiente.