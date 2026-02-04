¡Qué racha, Boca! Además de Zeballos, otro titular se desgarró y es baja ante Vélez

Boca no deja de sumarse dolores de cabeza por cuestiones físicas. Tras el desgarro del Changuito Zeballos, se confirmó otra lesión de un jugador clave.

Boca Juniors afronta un 2026 con muchas exigencias, en el que tiene triple competencia y la urgencia de volver a ganar un título importante tras 3 años de sequía. Para colmo, como si no fuera suficiente con todas esta presiones, está sufriendo a sobremanera con las lesiones, las cuales no dejan de azotar al plantel en los últimos meses.

Este miércoles, que comenzó de la peor manera posible con el desgarro de Exequiel Zeballos, parecía repuntar con la presencia de Miguel Merentiel y Edinson Cavani trabajando a la par del resto de los compañeros. Sin embargo, el día no cerraría sin sumarle un nuevo dolor de cabeza a Claudio Úbeda y todo el pueblo xeneize.

Ander Herrera no pudo finalizar los entrenamientos Ander Herrera Ander Herrera encendió las alarmas en Boca. @BocaJrsOficial Es que Ander Herrera, que viene con un gran nivel y se estaba convirtiendo en una pieza clave para el mediocampo, sintió molestias y no pudo finalizar las prácticas. Sin saberse si se trataba o no de una dolencia concreta, dejó inmediatamente de entrenar por precaución y evitar así una potencial situación de gravedad.

#ParteMédico



Exequiel Zeballos presenta una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo.



Ander Herrera presenta lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho.



Lamentablemente para él y todo el mundo Boca, el club terminó confirmando a la noche mediante el parte médico oficial que el volante español sufrió una lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho -lo que se conoce también como microdesgarro-, lo que suele requerir entre 1 y 3 semanas de recuperación.