La fuerte confesión de Rodrigo Battaglia en Boca tras su operación del tendón de Aquiles: "El dolor era insoportable"

Rodrigo Battaglia fue operado del tendón de Aquiles, estará medio año sin jugar en Boca y reveló el duro momento que atravesó antes de pasar por el quirófano.

Rodrigo Battaglia contó sus sensaciones tras ser intervenido quirúrgicamente del tendón de Aquiles. Tiene para al menos seis meses de recuperación y Boca lo puede reemplazar.

Rodrigo Battaglia fue operado en las últimas horas por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles y estará alrededor de seis meses fuera de las canchas, en una baja sensible para Boca en plena temporada. Es decir, el volante se perderá todo el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Luego de la intervención, el mediocampista utilizó sus redes sociales para contar cómo atravesó el proceso previo a la cirugía y dejó una fuerte confesión. “Hoy me toca hacer una pausa para tratar un dolor que venía siendo insoportable y no me permitía estar al ciento por ciento”, escribió en Instagram.

El mensaje de Rodrigo Battaglia en sus redes sociales El posteo de Rodrigo Battaglia en Instagram En el mismo mensaje, agradeció al club y al equipo médico que lo atendió. “Gracias Boca y a los doctores Jorge Pablo Batista y Lucas Logioco y a toda la gente del Sanatorio de la Trinidad San Isidro Thames por el trato hacia mi familia”, expresó.

Battaglia también mostró optimismo de cara a lo que viene. “Ya enfocado en la recuperación para volver lo antes posible. ¡Gracias por todos los mensajes de apoyo!”, agregó, luego de intentar durante meses un tratamiento alternativo que finalmente no dio resultados.