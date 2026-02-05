El desubicado posteo de Huracán en la previa del clásico ante San Lorenzo

La cuenta oficial de Huracán subió una imagen con un grafiti provocador y generó controversias en la antesala del duelo ante San Lorenzo en el Ducó.

El domingo a las 19.15 se jugará una nueva edición del clásico Huracán-San Lorenzo en el Tomás Ducó y desde la cuenta oficial del Quemero ya empezaron a levantar temperatura.

En la previa del clásico ante San Lorenzo, Huracán volvió a agitar el clima con un posteo picante en una de sus redes sociales. La cuenta oficial del club compartió una imagen con un grafiti que decía “ninguno vigilante, ninguno del Ciclón”, acompañada por la frase: “Me levanté re manija”.

La publicación, que se hizo solamente en Instagram y no en X, se viralizó rápidamente y generó repercusión y controversia entre los hinchas de ambos equipos. No es la primera vez que el Globo utiliza este tono en redes: en los últimos años, la cuenta institucional se caracterizó por las gastadas y mensajes provocadores hacia sus rivales.

El partido se jugará este domingo 8 de febrero en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 19.15, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Huracán integra el Grupo B, mientras que San Lorenzo compite en la Zona A. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Cómo llegan Huracán y San Lorenzo al clásico del domingo Desde lo deportivo, el Globo llega con un andar irregular: viene de empatar 1-1 ante Atlético Tucumán y acumula cinco partidos oficiales sin ganar, ubicándose 10º en su grupo. El equipo dirigido por Diego Martínez busca un golpe anímico en un partido siempre especial.

Damián Ayude San Lorenzo Huracán Damián Ayude acaba de renovar su contrato con San Lorenzo. Fotobaires San Lorenzo, en cambio, arriba en mejor momento. Marcha 5º en la Zona A y viene de vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. El DT Damián Ayude, sin embargo, deberá rearmar la defensa por la baja de Jhohan Romaña, lesionado en el último encuentro.