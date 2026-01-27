Independiente Rivadavia lo dio vuelta, le ganó 2-1 a Huracán en Parque Patricios y es puntero

Independiente Rivadavia perdía ante el Globo, pero en una ráfaga de 12' lo dio vuelta en el complemento vía Sartori y Studer, ambos de cabeza.

Goleador. Fabrizio Sartori metió un cabezazo impecable para el 1-1 parcial de Independiente Rivadavia. Luego, Studer lo dio vuelta con otro testazo.

Independiente Rivadavia le ganó 2-1 en su visita a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 y, momentáneamente, es único puntero de la Zona B.

El primer gol del partido fue convertido por el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, tras un contragolpe fulminante después de una pelota parada en favor del Azul del Parque, que quedó mal parado en el retroceso y lo pagó caro.

Sin embargo, en el inicio del complemento, Independiente Rivadavia llegó a la igualdad. Fue después de una jugada colectiva muy bien hilvanada por Matías Fernández, que culminó con un centro medido de Gonzalo Ríos para el cabezazo impecable de Fabrizio Sartori que dejó sin respuesta a Galíndez.

Un puñado de minutos después, tras un córner perfectamente ejecutado por Matías Fernández, Sheyko Studer ganó en lo alto y metió un frentazo implacable que puso a la Lepra en ventaja en el Ducó.

Con la ventaja, la Lepra manejó los tiempos sin sobresaltos, se apoyó en la posesión y en la velocidad de sus delanteros para sostener la intensidad ofensiva. En el tramo final, los ingresos de Dadín y Crego le dieron aire fresco al equipo.