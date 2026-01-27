Tras anunciar a Ascacibar, Boca sondeó a otra figura del fútbol argentino: lo tasaron en US$ 10.000.000

Un nuevo rumor de mercado tiene como protagonista a Boca, aunque desde Ezeiza negaron contactos formales.

El futbolista fue vinculado a Boca en el cierre del mercado de pases.

Boca Juniors vivió una jornada intensa en el último día reglamentario del mercado de pases, marcada por el anuncio oficial de Santiago Ascacibar como refuerzo, una incorporación que generó alto impacto y reconfiguró las expectativas del club de cara a la naciente temporada.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre un posible nuevo golpe en el mercado. El nombre que apareció en escena fue el de Rodrigo Castillo, delantero de Lanús y una de las figuras de la pasada temporada, donde fue clave en la consagración granate en la Copa Sudamericana.

La posibilidad sorprendió por varios motivos. Castillo tiene pasado reciente en River, club del que quedó libre antes de reconstruir su carrera en distintos equipos hasta explotar definitivamente en Lanús, donde suma 12 goles en 27 partidos. Además, su proyección y su presente lo ubican entre los atacantes más cotizados del fútbol local.

Según informó el periodista Esteban Edul en F12, por ESPN, el Xeneize habría ofertado por el delantero y desde Lanús lo habrían tasado en US$ 10.000.000. El rumor se potenció por la necesidad de Boca de sumar variantes ofensivas en este tramo decisivo del mercado.

Gastón Edul confirmó el interés de Boca por Rodrigo Castillo Sin embargo, desde el club de la Ribera negaron estar negociando por el atacante, aunque no desmienten que se esté trabajando en la incorporación de un centrodelantero, caída la opción de Alexis Cuello, el 9 de San Lorenzo.