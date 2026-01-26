Boca anunció el fichaje de Ángel Romero, quien ya llegó al país y dijo sus primeras palabras

Mientras negocia con Estudiantes por el Ruso Ascacíbar, Boca se prepara para el arribo de Ángel Romero como primer refuerzo del 2026.

Boca Juniors tardó en activar en el mercado de pases. Tras las fallidas negociaciones por Marino Hinestroza, Alexis Cuello y Kevin Serna, ahora trabaja a contrarreloj para cerrar a Santiago Ascacíbar. Hay optimismo en Brandsen 805 por el Ruso, pero mientras ultiman detalles, el club ya hizo oficial la llegada del primer refuerzo del 2026: Ángel Romero.

Su fichaje es un hecho ya desde la semana pasada y fue confirmado por el propio Juan Román Riquelme el viernes. Sin embargo, la institución aún no había hecho el anuncio correspondiente. Pues bien, el mismo tuvo lugar este lunes por la noche, con lo que la incorporación del delantero paraguayo por un año queda definitivamente oficializada.

Boca hizo oficial la llegada de Ángel Romero Anuncio Boca Ángel Romero "El jugador Ángel Romero llegará esta noche al país y mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. Si no surge ningún inconveniente, se convertirá en jugador de Boca", reza el comunicado que publicó el Xeneize en Esto es Boca, cuenta dedicada a informar los movimientos del plantel antes de hacerlo mediante los medios principales. Y la hora de publicarse el anuncio, se produjo el arribo del futbolista guaraní al país.

Ángel Romero llegó al país para jugar en Boca Ángel Romero llegó al país para jugar en Boca "Viniendo de Román y de Boca, seduce mucho al jugador. Cerramos rápido y estoy muy contento de recibir el llamado y firmar", declaró el atacante de 33 años al llegar al aeropuerto de Ezeiza, en diálogo con ESPN. "Yo me siento muy bien físicamente. Me falta un poco de ritmo de juego, pero voy a tratar de ponerme a punto para todos los compromisos que se vienen", agregó.