José Sosa y una particular respuesta sobre la posible ida de Ascacibar a Boca: "Él sabrá lo que tiene que hacer"

José Sosa, emblema del Estudiantes de Domínguez, se refirió a la chance concreta de que Santiago Ascacibar pase a Boca y fue tajante. Qué dijo.

Las horas pasan y cada vez está más cerca de concretarse lo que sin dudas será una de las grandes bombas del mercado: el pase de Santiago Ascacibar a Boca. La inminente salida del mediocampista de 28 años sacudió al mundo Estudiantes y uno de los primeros en hacerse eco de la situación fue José Sosa.

Qué dijo José Sosa sobre la posible salida de Ascacibar a Boca El jugador de 37 años, uno de los máximos referentes del plantel de Eduardo Domínguez, no se mostró ajeno al tema que hoy en día mantiene en vilo a la mitad de La Plata. "Hablé un poco con él hoy. Como saben todos ustedes hay conversaciones. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté nada oficializado. Él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas”. expresó el Principito, poniéndole cierta distancia a la situación.

A sabiendas de que las negociaciones con el Xeneize están muy avanzadas, el ex Bayern Múnich se refirió al rol que ocupa el volante en el equipo y remarcó: "Ascacibar es el capitán principal. El año pasado me tocó la decisión de darle la posibilidad de ser el capitán del equipo por edad y por proyección. La verdad que tuvimos un año con Guido acompañándolo de la mejor manera y lo ha demostrado con seriedad".

José Sosa, emblema de Estudiantes, habló sobre la chance concreta de que Ascacibar juegue en Boca. José Sosa, emblema de Estudiantes, habló sobre la chance concreta de que Ascacibar juegue en Boca. Video: ESPN Para cerrar con el tema, Sosa sostuvo: "Hoy le toca llevar una situación en la que tendrá que tomar una decisión en conjunto con el club. Todos sabemos lo importante que es él". Lo cierto es que, a esta hora, mínimos detalles separaban a Ascacibar de convertirse en flamante refuerzo de Boca.