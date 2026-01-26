Polémica en Rusia: echaron a un ex DT de la Selección de España por ¡armar el equipo con ChatGPT!

Un entrenador despedido del fútbol ruso hace cuatro meses fue acusado de basar sus decisiones en Inteligencia Artificial. Más tarde, salió a desmentirlo.

Robert Moreno, el DT español, fue echado del Sochi FC de Rusia por el supuesto uso excesivo de ChatGPT.

La Inteligencia Artificial ya se metió de lleno en el fútbol, pero en Rusia su uso terminó desatando una polémica inesperada. En las últimas horas, el nombre de Robert Moreno quedó en el centro de la escena luego de que un dirigente del fútbol ruso lo acusara de apoyarse en ChatGPT para tomar las decisiones del equipo.

Robert Moreno, ex DT de la Selección de España, fue acusado de tomar decisiones deportivas con IA El señalamiento lo hizo Andrei Orlov, ex director general del Sochi FC, durante una entrevista con un medio local. Allí reveló que una de las razones que llevó a la salida del entrenador español hace cuatro meses, quien dirigió por 10 partidos a la Selección de España en 2019, fue el uso reiterado de la IA para armar el plantel y buscar refuerzos. “Al principio estábamos abiertos a la tecnología, pero para Moreno ChatGPT se convirtió en una herramienta clave”, afirmó.

Incluso, el directivo detalló una situación puntual vinculada al mercado de pases. “El verano pasado, buscábamos un delantero y elegíamos entre Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev. Queríamos dos. Debido a la marcha de Guarirapa, fichamos a tres. Moreno introdujo los datos de Pisarsky, Meleshin y Shushenachev de Wyscout en ChatGPT. Shushenachev se alzó como el mejor jugador según GPT y lo fichamos”, relató Orlov.

Robert Moreno dirigió la Selección de España de forma interina en 2019. Robert Moreno dirigió la Selección de España de forma interina en 2019. El DT habló al respecto y lo negó rotundamente Ante la repercusión de estas declaraciones, Moreno salió a responder públicamente y negó categóricamente las acusaciones. En diálogo con el diario La Razón, el entrenador fue contundente: “Nunca he utilizado ChatGPT para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores”. Además, el exayudante de Luis Enrique profundizó su postura y defendió su metodología de trabajo: “Un chat no prepara mis partidos ni elige jugadores. En el fútbol moderno usamos herramientas de análisis (vídeo, datos y plataformas de scouting), pero las decisiones deportivas -quién juega, cómo entrenamos y qué perfiles necesitamos- las toma siempre el cuerpo técnico con criterio profesional”.