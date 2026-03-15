La chicana de Di María a Scaloni sobre la chance de volver a la Selección argentina: "Hace zapping en Europa"

Tras ser elegido la figura en el triunfo de Central, Ángel Di María lanzó una divertida respuesta acerca de la posibilidad de volver a jugar con la Albiceleste

Di María y una divertida respuesta sobre si Scaloni lo llamaría de vuelta a la Selección argentina.

Cuando parecía que Banfield se llevaba los tres puntos del Gigante de Arroyito, apareció la figura de Ángel Di María. El campeón del mundo, quien aún no se encuentra al 100% desde lo físico, ingresó en el ST y le cambió la cara a Rosario Central.

Con dos asistencias del ex futbolistas del PSG, Manchester United y Real Madrid, el Canalla dio vuelta el partido de manera agónica y se quedó con tres puntos vitales para meterse en los puestos de arriba de la zona B.

Tras concluir el partido, Ángel Di María, quien fue elegido la figura del partido por sus dos asistencias, habló en diálogo con TNT Sports y allí le consultaron por la posibilidad de volver a jugar para la Selección argentina para el Mundial 2026.

La chicana de Di María a Scaloni sobre la chance de volver a la Selección argentina “Si Scaloni haciendo zapping ve este rendimiento de Ángel Di María, ¿qué hacemos?”, fue lo que le preguntaron a Fideo y este respondió con una divertida chicana para el oriundo de Pujato: “Creo que Leo (Scaloni) hace zapping en Europa, acá no. Así que estamos bien”, sentenció.