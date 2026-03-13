La campaña publicitaria de la Copa Mundial 2026 con Lionel Scaloni que se volvió viral: "No vamos a ir a ganarla"

En una campaña nacional vinculada a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 , Coca Cola Argentina presentó “La Selección Coca-Cola”, donde combina una pieza creativa, promociones, activaciones en puntos de venta, ediciones coleccionables y la posibilidad de viajar al torneo.

La iniciativa fue planteada como una propuesta para acompañar a los argentinos durante el Mundial 2026 y se apoya en la relación histórica de la marca con el fútbol y con los momentos de encuentro vinculados a la Selección.

El eje inicial de la campaña es “Conferencia”, un film desarrollado junto a Grey Argentina y dirigido por Andy Fogwill, de Landia. La pieza cuenta con la participación del director técnico de la selección argentina , Lionel Scaloni .

Según se informó, el comercial comienza en una conferencia de prensa en la que Scaloni responde a una pregunta del periodista Germán Paoloski sobre la preparación “para ganar la copa”. En ese contexto, el entrenador pronuncia una frase que introduce el conflicto narrativo de la pieza: “No vamos a ir a ganarla”.

La declaración genera sorpresa y reacciones en distintos ámbitos hasta que el técnico completa la idea con otra definición: “Vamos a ir a defenderla”. La campaña toma esa frase como punto de inflexión y la coloca en el centro de su mensaje.

La pasión por el Mundial 2026

El film muestra diferentes escenarios del país en los que se expresa la relación de los hinchas con el seleccionado. La pieza recorre bares, hogares y calles emblemáticas de la Argentina para representar las reacciones que despierta cada partido y la expectativa frente al próximo Mundial 2026.

De acuerdo con la presentación, la campaña busca retratar la intensidad con la que el país vive los encuentros de la Selección y la secuencia de emociones que atraviesan los hinchas. En ese marco, la propuesta se organiza alrededor de la idea de defensa del título obtenido por Argentina.

“Defender lo nuestro es una idea que conecta con algo muy profundo de la identidad argentina. Con esta campaña quisimos reflejar esa emoción colectiva que se vive en cada partido y acompañar a los hinchas en esos momentos”, afirmó María Victoria Castagnino, Directora de Marketing para Argentina y Uruguay.