Riquelme confirmó el primer refuerzo de Boca: "Hablé hoy con él y ya estamos intercambiando los papeles"

A horas del debut en el Torneo Apertura, Juan Román Riquelme no dio vueltas y reveló quién será la primera incorporación de Boca en este mercado de pases.

Riquelme y una confirmación que esperaban con ansias todos los hinchas de Boca: la llegada del primer refuerzo. Foto: @PabloGiralt

Juan Román Riquelme rompió el silencio a horas del debut de Boca en el Torneo Apertura y, como siempre, dejó varios títulos. En ese sentido, no tuvo más remedio que hablar de uno de los principales temas que gira constantemente en el mundo xeneize y mantiene en vilo a los hinchas: el mercado de pases.

En una interesante entrevista con Flavio Azzaro en AZZ Stream, el presidente xeneize , fiel a su estilo, no dio muchas pistas respecto a los jugadores que están en carpeta como posibles incorporaciones. No obstante, sí se animó a desarrollar sobre un nombre puntual y hasta se dio el lujo de confirmarlo como el primer refuerzo para este 2026.

Confirmado por Riquelme: Ángel Romero será el primer refuerzo de Boca en 2026 Se trata de Ángel Romero, el delantero paraguayo de 33 años que viene de quedar libre de Corinthians y, según aseguró Riquelme, está todo dado para que en las próximas horas llegue a la Argentina y se vista de azul y oro. "Con Ángel hablé hoy. Ya están intercambiando los papeles los abogados del club con los abogados de Ángel y ojalá que sea mañana o pasado podemos comunicarle al hincha de Boca que va a poder estar con nosotros. Indicaría que va a pasar”. sentenció.

Riquelme confirmó que Ángel Romero será el primer refuerzo de Boca. Riquelme confirmó que Ángel Romero será el primer refuerzo de Boca. Video X: La Número 12 En la misma línea, el mandamás del Xeneize dio más detalles y expresó que mantiene el contacto fluido con el ex San Lorenzo. Y si bien se mostró cauteloso, aclaró que llegada la llegada de Romero está más que encaminada y no corre peligro. "Hablamos durante todo el día. Si la cosa va normal, lo deberíamos tener en los próximos días con nosotros. Ojalá que pueda pasar, porque hasta que no se firman los papeles es así. Creemos que hay muchas chances de que esté con nosotros", explayó.