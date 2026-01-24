Incómodo, Riquelme dio una llamativa respuesta sobre por qué continuó Úbeda como DT de Boca

A Riquelme le preguntaron los motivos que lo llevaron a mantener a Claudio Úbeda al mando del primer equipo y rememoró a Miguel Ángel Russo.

A días del debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, sin que se haya anunciado aún la llegada de ningún refuerzo -Ángel Romero sería el único de momento-, Juan Román Riquelme decidió hablar y dio una extensa entrevista este viernes por la noche con Flavio Azzaro por Azz Stream.

Entre los distintos temas que se tocaron, era imposible no referirse a Claudio Úbeda, cuya continuidad como director técnico del primer equipo ha sido el centro de innumerables críticas por buena parte de la prensa y los hinchas tras la eliminación en el Clausura ante Racing. Ante la pregunta, el presidente xeneize, que miró incómodo al costado mientras escuchaba, dio una llamativa explicación.

Riquelme explicó por qué mantuvo a Claudio Úbeda como DT de Boca "Yo sabía que Úbeda iba a continuar, porque era más fácil el día que mi amigo (Miguel Ángel Russo) nos dejó traer otro entrenador. Sabia que si la cosa no va bien después de lo de Miguel, iban a decir cosas malas", comenzó a argumentar Román, apuntando al vínculo que lo unía con el histórico y recientemente fallecido DT, de quien el Sifón era el ayudante de campo.

Entonces, rememoró todo lo que se habló desde la contratación de Miguelo y su estado de salud, antes de su trágica muerte: "He tenido que aguantar muchas cosas malas en el último tiempo. Cuando decidimos que Miguel llegue al club estábamos convencidos que era el DT que teníamos que tener y nos ayudó mucho, y tuve que escuchar barbaridades", sostuvo.