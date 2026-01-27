El motivo por el que Santiago Ascacibar le dio el sí a Boca tras no aceptar la oferta de River

Pese al firme interés de Marcelo Gallardo al comienzo del mercado, a Santiago Ascacibar solo le movió la aguja vestir la camiseta de Boca. El trasfondo.

En la vida, cada decisión que se toma suele ir acompañada de un trasfondo. Y ese dicho también encaja a la perfección en lo que se conoce como el fútbol, sino pregúntenle a Santiago Ascacibar. Tras descartar la chance de ir a River hace algunas semanas, el capitán de Estudiantes está a punto de cumplir lo que siempre soñó: vestir la camiseta de Boca.

Por qué Santiago Ascacibar eligió Boca pese al firme interés de River En el caso puntual del mediocampista de 28 años, la situación sentimental también juega su partido. Pese a ser el máximo estandarte del Pincha, donde se cansó de ganar títulos, al experimentado jugador con pasado en Europa siempre le movió la aguja la chance de jugar en el Xeneize por un simple motivo: tanto él y como su familia son confesos hinchas.

Había un rumor de Boca. Mi familia es fanática de Boca, así que imaginate la presión que me metieron. Me decían que no podía no ir. Pero nadie se acercó, sólo rumores”, expresó cinco años atrás, cuando su nombre empezó a volverse costumbre en los pasillos de la Bombonera. Y poco tiempo después, manifestó: “Mi hermano quería que vaya sí o sí. Me insistió mucho”.

El Rusito Ascacíbar levantó otro título con Estudiantes y dio pistas sobre su futuro. Santiago Ascacibar a punto de alzar el Clausura 2025, un título histórico para Estudiantes. FotoBaires Su frustrado pase al Millonario a finales de 2025 también funcionó como motor para lo que vino justo después. Ante la intención de Marcelo Gallardo de sumarlo al plantel, Ascacibar no mostró mucho interés ni ejerció presión como sí lo hizo ante el nuevo llamado de Boca sobre la campanada del mercado, que pareciera terminar en final feliz.