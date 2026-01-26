La decisión de Marcos Rojo tras la polémica con Estudiantes y ser "borrado" en Racing

Luego de varios días de incertidumbre, Marcos Rojo definió su futuro ante el interés de Estudiantes y el deseo de resarcimiento económico de Racing.

En un mercado de pases bastante discreto en términos generales para el fútbol argentino, sobre el cierre tuvo lugar en un lapso de pocos días una de las mini novelas más resonantes de todas: Estudiantes de La Plata quería repatriar a Marcos Rojo, el jugador quería volver a su club de origen y Racing tomó cartas en al asunto.

La primera postura de la Academia era no desprenderse del defensor, pero ante el fuerte interés del propio central, decidió "borrarlo" y no convocarlo para el debut ante Gimnasia. La dirigencia, con el visto bueno de Gustavo Costas, se dispuso a dejarlo ir al Pincha, pero con la única condición de que en la transacción hubiera algún resarcimiento económico.

Marcos Rojo seguirá siendo jugador de Racing Marcos Rojo Racing Rojo se queda en Avellaneda. @RacingClub Pues bien, como ni el zaguero ni el elenco platense estaban dispuestos a hacerse cargo del dinero que pretendía el cuadro de Avellaneda para cerrar el traspaso, el ex Boca se vio obligado, pese a sus deseos de calzarse nuevamente la camiseta albirroja, a seguir vistiendo el manto blanquiceleste, al menos por este primer semestre el año.