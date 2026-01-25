Gustavo Costas confirmó que Rojo quiere irse a Estudiantes y le dejó una tajante advertencia

Tras la derrota ante Gimnasia, Costas fue contundente acerca de la situación de Marcos Rojo en Racing en medio del interés de Estudiantes por repatriarlo.

Racing vivió una noche complicada en La Plata con la dura derrota ante Gimnasia, pero más allá del resultado, el foco también se posó en otro tema caliente: el futuro de Marcos Rojo. En la conferencia de prensa posterior al partido, Gustavo Costas habló sin rodeos sobre la situación del experimentado zaguero en medio de los rumores de salida.

Gustavo Costas le dio vía libre a Rojo para irse a Estudiantes, pero hay que negociar con Racing El entrenador de la Academia confirmó públicamente lo que ya se venía comentando en el mundo académico: el ex Boca le manifestó su deseo de volver a Estudiantes, el club que lo formó. Lejos de mostrarse molesto, el DT fue comprensivo con la postura del jugador y, en primera instancia, manifestó. “No me enojo para nada. Es un chico que nació en Estudiantes y quiere terminar su carrera ahí”.

Si bien Costas dejó en claro que "yo no le cierro las puertas a nadie, menos a los jugadores", en paralelo marcó un límite institucional. “Es un tema que tiene que resolver con Diego (Milito). Pero tiene que quedar algo para Racing. Es un tema que hay que decidir entre Racing y Estudiantes ahora”, sentenció.

Marcos Rojo Racing Rojo busca volver a Estudiantes, que ya negocia con Racing para repatriarlo. @RacingClub Las palabras del técnico refuerzan la idea de que la salida de Rojo es una posibilidad concreta. El defensor de 35 años, que llegó a Avellaneda a mediados del año pasado, perdió terreno en el equipo, no es titular y ni siquiera fue convocado para el partido ante el Lobo, una señal clara de que su ciclo podría estar cerca del final.