Gustavo Costas, autocrítico tras la caída de Racing en La Plata: qué dijo del juego y los debutantes

Racing perdió con Gimnasia en la primera fecha del Apertura. El DT apuntó a la falta de presencia en el área y analizó los estrenos de Carboni y Miljevic.

Racing comenzó el Torneo Apertura 2026 con una derrota por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido en el que tuvo la iniciativa, pero no logró traducirla en el resultado. A pesar del descuento, el equipo de Gustavo Costas se volvió sin puntos y con sensaciones encontradas.

Tras el encuentro, el entrenador no ocultó su enojo en la conferencia de prensa. “Estoy con mucha bronca, nos costó el partido. Tuvimos la pelota, la movimos de un lado al otro, pero nos faltó llegar con más gente al área”, aseguró el DT de La Academia, en un análisis directo y sin excusas.

Costas remarcó que Racing desbordó con facilidad, sobre todo por la izquierda, pero falló en la definición. "Llegábamos fácil y siempre la terminábamos mal o no había la gente necesaria dentro del área", explicó, y reconoció que Gimnasia aprovechó los espacios para lastimar de contra.

Además, el técnico consideró que fue un partido “raro” y destacó la eficacia del rival. “Nos esperaron y salieron diez puntos. Nos generaban situaciones porque estábamos más parados”, señaló, antes de pedir levantar la cabeza y enfocarse en lo que viene.

En ese contexto, también analizó los debuts de Valentín Carboni y Matko Miljevic. "A Carboni le costó bastante el partido; Miljevic me parece que jugó bien. Se movió, corrió, jugó bien con la pelota, capaz que nos faltó que pisara más el área o que pateara más de afuera", evaluó.