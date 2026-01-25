Flamengo rompe los parámetros de Sudamérica: pagaría ¡US$ 50.000.000! por un crack mundial

En Brasil aseguran que Flamengo habría llegado con un club para realizar la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano. Los detalles.

Flamengo está a un paso de concretar un fichaje que marcará un antes y un después.

La brecha que existe entre Brasil y el resto de las ligas de Sudamérica no tiene comparación alguna y mercado tras mercado se expande aún más. El fiel reflejo de eso es el movimiento histórico que está a punto de concretar Flamengo, con el desafío de defender el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Flamengo, a un paso de concretar la vuelta de Lucas Paquetá en una cifra récord El apuntado es Lucas Paquetá, una de las grandes figuras de la selección de Brasil y actual jugador del West Ham United. El mediocampista de 28 años, justamente surgido de las Inferiores del Mengao, es el gran anhelo de la dirigencia para potenciar al equipo que conduce Filipe Luis.

El principal obstáculo siempre fue económico, pero ese escollo estaría prácticamente resuelto. Según informó Ge Globo, el club carioca presentó una oferta de ¡41.250.000 de euros! que habría sido aceptada por el conjunto inglés. De concretarse en esos números, que equivalen a casi US$50.000.000 la transferencia se transformaría en la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano.

Lucas Paquetá tiene todo listo para volver a Flamengo en una compra histórica. Lucas Paquetá tiene todo listo para volver a Flamengo en una compra histórica. Foto: Reuters Más allá del impacto económico, hay un detalle clave que empujó la negociación: el deseo del futbolista. En Brasil y en Inglaterra coinciden en que Paquetá tiene como prioridad volver a Flamengo, el club que lo formó desde los ocho años y donde dio sus primeros pasos como profesional.

El último punto a resolver es la modalidad de pago. El Mengao propone hacerlo en cuotas a lo largo de tres años, mientras que el West Ham busca un plazo más corto, cercano a los 18 meses. De todos modos, hay buena voluntad entre las partes para llegar a un acuerdo intermedio y cerrar la operación en los próximos días.