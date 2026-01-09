El Cruzeiro de Tite cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano: cuánto pagará

El Cruzeiro de Belo Horizonte acordó la llegada de un mediocampista desde Rusia en una operación millonaria que supera todas las marcas previas del continente.

Tite, actual DT de Cruzeiro y ex entrenador de la selección brasileña, está armando un verdadero equipazo.

Más de seis años pasaron desde la última participación de Cruzeiro en la Copa Libertadores. El recuerdo se remonta a 2019, cuando fue eliminado por River en octavos de final. Desde entonces, el club atravesó un descenso, una profunda crisis deportiva y hasta la derrota en la final de la Sudamericana 2024 ante Racing.

La temporada 2025 marcó un punto de quiebre. Cruzeiro terminó tercero en el Brasileirao y selló su regreso al máximo torneo continental. El equipo fue conducido por Leonardo Jardim, aunque el DT dejó el cargo por motivos personales y la dirigencia se movió rápido para cerrar la llegada de Tite.

Con el nuevo entrenador ya en funciones, la dirigencia decidió ir a fondo en el mercado. Pedro Lourenço, presidente del club, confirmó el acuerdo por una incorporación que se convertirá en la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano.

Gerson llega a Cruzeiro y rompe todos los récords del mercado en Sudamérica Gerson Gerson fue parte de la Selección de Brasil y sueña con ser convocado al Mundial 2026. Prensa Selección de Brasil El nombre es Gerson. El mediocampista de 28 años llega desde el Zenit de Rusia tras una extensa carrera internacional que incluyó pasos por Flamengo, Roma, Fiorentina y Olympique de Marsella. Tite lo considera una pieza clave para competir fuerte en la Libertadores 2026.

"Está todo tranquilo, llega mañana (por hoy) a Belo Horizonte", aseguró Lourenço ante la prensa local, dando por cerrado el acuerdo a nivel contractual.