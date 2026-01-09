El Cruzeiro de Tite cerró la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano: cuánto pagará
El Cruzeiro de Belo Horizonte acordó la llegada de un mediocampista desde Rusia en una operación millonaria que supera todas las marcas previas del continente.
Más de seis años pasaron desde la última participación de Cruzeiro en la Copa Libertadores. El recuerdo se remonta a 2019, cuando fue eliminado por River en octavos de final. Desde entonces, el club atravesó un descenso, una profunda crisis deportiva y hasta la derrota en la final de la Sudamericana 2024 ante Racing.
La temporada 2025 marcó un punto de quiebre. Cruzeiro terminó tercero en el Brasileirao y selló su regreso al máximo torneo continental. El equipo fue conducido por Leonardo Jardim, aunque el DT dejó el cargo por motivos personales y la dirigencia se movió rápido para cerrar la llegada de Tite.
Te Podría Interesar
Con el nuevo entrenador ya en funciones, la dirigencia decidió ir a fondo en el mercado. Pedro Lourenço, presidente del club, confirmó el acuerdo por una incorporación que se convertirá en la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano.
Gerson llega a Cruzeiro y rompe todos los récords del mercado en Sudamérica
El nombre es Gerson. El mediocampista de 28 años llega desde el Zenit de Rusia tras una extensa carrera internacional que incluyó pasos por Flamengo, Roma, Fiorentina y Olympique de Marsella. Tite lo considera una pieza clave para competir fuerte en la Libertadores 2026.
¿Cuánto pagará Cruzeiro por Gerson?
Cruzeiro destrabó los últimos detalles de la negociación. El acuerdo con el jugador está cerrado y firmará contrato por cuatro años. Solo resta la confirmación formal entre los clubes.
El monto de la operación sería de 26 millones de euros fijos más otros cuatro millones en bonos por objetivos. Incluso sin los adicionales, la cifra base ya supera el pase de Vitor Roque y establece un nuevo récord en el continente.
Los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol sudamericano
Gerson (Cruzeiro) – 30 millones
Vitor Roque (Palmeiras) – 25,5 millones
Wendel (Botafogo) – 20 millones
Thiago Almada (Botafogo) – 19,5 millones
Paulinho (Palmeiras) – 18 millones
Carlos Alcaraz (Flamengo) – 18 millones
Gabriel Barbosa (Flamengo) – 17,5 millones
Luiz Henrique (Botafogo) – 16 millones
Gerson (Flamengo) – 15 millones
Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) – 15 millones
(Valores en euros)