La irónica frase del Cholo Simeone tras el picante cruce con Vinicius Jr. y la respuesta del brasileño
Diego Simeone tuvo un fuerte intercambio con Vinicius durante la Supercopa de España, luego esquivó el tema ante la prensa y el brasileño contestó en las redes.
El Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid este jueves y se metió en la final de la Supercopa de España, en una nueva edición del clásico de la capital por un duelo de eliminación directa. Pero más allá del resultado, el foco también estuvo puesto en un cruce verbal que tuvo como protagonistas a Diego Simeone y Vinícius Jr.
Como suele ocurrir en este tipo de partidos, la tensión se sintió dentro y fuera del campo. El Cholo, siempre al límite en este tipo de escenarios, volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez frente a uno de los futbolistas más polémicos y determinantes del equipo de Carlo Ancelotti.
Durante el partido, Simeone se acercó al brasileño y le gritó una frase que no tardó en viralizarse. Las cámaras de la transmisión captaron el momento y, según la lectura de labios, el DT argentino le dijo: “Acordate lo que te digo: Florentino te va a echar”.
El entrenador del Atlético no se lo dijo una sola vez. Repitió la frase mientras Vinícius se movía cerca del corralito de la zona de los bancos de suplentes, en una escena que rápidamente encendió la polémica.
La irónica respuesta del Cholo Simeone en la conferencia de prensa
Tras el encuentro, el tema llegó a la conferencia de prensa. Consultado por ese cruce, Simeone eligió gambetear la situación con ironía. “No me acuerdo, tengo memoria complicada”, respondió entre risas, sin dar mayores precisiones.
Ante una nueva pregunta, volvió a cerrar el tema con una frase habitual en su libreto. “No tengo nada para comentar porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí”, sostuvo, intentando bajarle el tono a lo ocurrido.
Vinicius Jr. le respondió al Cholo Simeone con una chicana
Sin embargo, la historia no terminó en la sala de prensa. Una vez consumada la clasificación del Real Madrid, Vinícius utilizó sus redes sociales para dejar su mensaje. En un posteo de Instagram con el video del cruce, el brasileño escribió: “Has perdido otra eliminatoria”.