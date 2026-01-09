La irónica frase del Cholo Simeone tras el picante cruce con Vinicius Jr. y la respuesta del brasileño

Diego Simeone tuvo un fuerte intercambio con Vinicius durante la Supercopa de España, luego esquivó el tema ante la prensa y el brasileño contestó en las redes.

El Cholo Simeone dialoga con el uruguayo Federico Valverde mientras a Vinicius Jr. se lo llevan por un costado. El clásico dejó fútbol, polémica y redes sociales encendidas.

El Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid este jueves y se metió en la final de la Supercopa de España, en una nueva edición del clásico de la capital por un duelo de eliminación directa. Pero más allá del resultado, el foco también estuvo puesto en un cruce verbal que tuvo como protagonistas a Diego Simeone y Vinícius Jr.

Como suele ocurrir en este tipo de partidos, la tensión se sintió dentro y fuera del campo. El Cholo, siempre al límite en este tipo de escenarios, volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez frente a uno de los futbolistas más polémicos y determinantes del equipo de Carlo Ancelotti.

El Cholo Simeone a Vinicius Jr: "Te va a echar Florentino, acordate". El Cholo Simeone a Vinicius Jr: "Te va a echar Florentino, acordate". Video: Movistar+ Durante el partido, Simeone se acercó al brasileño y le gritó una frase que no tardó en viralizarse. Las cámaras de la transmisión captaron el momento y, según la lectura de labios, el DT argentino le dijo: “Acordate lo que te digo: Florentino te va a echar”.

El entrenador del Atlético no se lo dijo una sola vez. Repitió la frase mientras Vinícius se movía cerca del corralito de la zona de los bancos de suplentes, en una escena que rápidamente encendió la polémica.

La irónica respuesta del Cholo Simeone en la conferencia de prensa Diego Simeone sobre su cruce con Vinícius Jr. Diego Simeone sobre su cruce con Vinícius Jr. Tras el encuentro, el tema llegó a la conferencia de prensa. Consultado por ese cruce, Simeone eligió gambetear la situación con ironía. “No me acuerdo, tengo memoria complicada”, respondió entre risas, sin dar mayores precisiones.