La verdad detrás de la decisión de Alfredo Berti con uno de los jugadores más queridos de la Lepra

El entrenador de Independiente Rivadavia decidió rechazar la propuesta para sumar a su cuerpo técnico a uno de los héroes del ascenso. Qué pasó en el medio.

Mientras prepara el equipo para el debut, Alfredo Berti tomó una fuerte decisión con su cuerpo técnico.

Mientras el plantel de Independiente Rivadavia continúa con la puesta a punto para su debut oficial en la temporada 2026, previsto para el próximo 18 de enero ante Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, el entrenador Alfredo Berti tomó una fuerte determinación que generó varias reacciones en el mundo Lepra.

En medio del armado de la estructura para un año que será histórico para la institución del Parque, el entrenador tomó la decisión de no sumar a su cuerpo técnico a Diego Tonetto, el mediocampista que logró el ascenso a primera en 2023 y que evaluaba su retiro de la actividad profesional justamente por ese motivo.

Diego Tonetto campeón Copa Argentina 2025 Diego Tonetto tenía pensado abandonar la actividad profesional, pero ahora podría evaluar otra decisión. Según trascendió, una vez que el futbolista acordó algunos puntos del nuevo contrato con los dirigentes, recibió un no rotundo por parte de Berti, quien teóricamente había dado un guiño positivo para la incorporación de Tonetto a su grupo de trabajo.

La reacción de Diego Tonetto en redes sociales Una vez que trascendió la noticia, el jugador decidió no dar declaraciones públicas pero sí se expresó en la red social X, en donde el futbolista suele tener un intercambio habitual con los simpatizantes de Independiente Rivadavia.