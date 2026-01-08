¡Bombazo en Boca! El 11 que paró Úbeda en la primera práctica de fútbol, con cambio de esquema incluido

Este jueves, Boca realizó el primer ensayo formal de la pretemporada y Claudio Úbeda decidió patear el tablero. Los dos equipos que armó el DT.

Este jueves en el predio de Ezeiza, Boca cambió un poco la rutina y, por primera vez en la pretemporada 2026, hubo algo más que carga física. Sin doble turno, Claudio Úbeda paró el primer equipo del año y dejó varias pistas sobre lo que seguramente probará en los primeros amistosos.

Fue apenas un ensayo, pero alcanzó para dejar en claro que el Sifón prepara grandes cambios para lo que viene, que incluye un esquema nuevo y la necesidad de prescindir de algunos nombres fuertes dentro del plantel xeneize.

Los dos equipos que paró Úbeda en la primera práctica de fútbol de 2026 El equipo titular que probó formó con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. La noticia acá fue la inclusión de Zenón como extremo por la derecha, además de que el español Herrera se perfila para ir de entrada.

En simultáneo, el cuerpo técnico de Boca también armó un once alternativo para equilibrar cargas y empezar a evaluar variantes. Allí estuvieron Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Brian Aguirre, Milton Giménez y Lucas Janson.

entrenamiento boca Boca comenzó la preparación para la temporada 2026. Haciendo una lectura rápida de ambos equipos, el mensaje fue claro: Úbeda dejó atrás el 4-4-2 que marcó su ciclo y también el de Miguel Ángel Russo y pasó a un 4-3-3 bien marcado. Si bien es la primera práctica de fútbol del año, todo indica que el DT probaría este nuevo esquema en los amistosos ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay. ¿Será que también lo replicará en el debut por el Torneo Clausura?