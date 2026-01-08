Xabi Alonso, lapidario contra el Cholo Simeone por sus provocaciones a Vinicius: "Todo tiene un límite"

Tras la clasificación del Real Madrid a la final de la Supercopa, Xabi Alonso apuntó contra el DT argentino por sus tremendos cruces con Vinicius Jr en pleno partido.

Xabi Alonso cruzó a Simeone por sus cruces con Vinicius en pleno Real Madrid-Atlético por la Supercopa.

El Real Madrid sacó chapa en el clásico y le ganó 2-1 al Atlético para asegurarse un lugar en la final de la Supercopa de España, donde enfrentará nada menos que al Barcelona. Sin embargo, los picantes cruces entre Diego Simeone y Vinicius Jr cambiaron el foco del partido con imágenes que rápidamente recorrieron el mundo.

Durante el partido, las cámaras de la transmisión captaron al Cholo lanzándole una frase directa al brasileño: “Florentino te va a echar, acordate". Sumado a eso, el ida y vuelta siguió cuando el 7 del Merengue fue reemplazado y, camino al banco, volvió a cruzarse con el DT argentino en un intercambio que casi termina en escándalo e involucró a ambos bancos.

El cruce del Cholo con Vinicius que casi termina mal El Cholo cruzó a Vinicius al momento del cambio y el brasileño reaccionó. Video: ESPN La bronca de Xabi Alonso con Simeone por las provocaciones Tras la semifinal, Simeone fue consultado por sus provocaciones a Vinicius y prefirió lanzar la pelota con respuestas irónicas. No obstante, el que sí se animó a hablar del tema fue Xabi Alonso, que tenía un nudo en la garganta y no se guardó nada. "No me gustó el momento. El Cholo le ha dicho algo y esas cosas traspasan el espíritu que hay que tener por los compañeros. No me gusta que se dirijan así a los compañeros. No todo vale", remarcó el español.

Lejos de bajar el tono, el técnico del Real Madrid profundizó su discurso y dejó clara su postura. “Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir a ellos. Cuando he visto lo que le ha dicho me gusta menos”, explicó. Y remató con una frase contundente: “Eso no es ejemplo de buen deportista. Hay que tener un respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”.