La respuesta del DT de Tottenham al explosivo posteo del Cuti Romero por el mal momento: "Cuando eres un líder joven..."

Tras una nueva derrota, Cristian Romero apuntó contra los directivos de los Spurs y el entrenador Thomas Frank no lo dejó pasar en conferencia. ¿Qué dijo?

El clima en Tottenham está cada vez más caldeado. La derrota 3-2 frente al Bournemouth de Marcos Senesi no solo profundizó el mal momento del equipo en la Premier League -hoy hundido en el 14° puesto- sino que también destapó una interna que sacudió al fútbol inglés y tuvo a Cristian Romero como protagonista.

Este jueves, el capitán y referente de los Spurs explotó en las redes sociales con un posteo en tono autocrítico y, sobre todo. filoso. El zaguero de la Selección argentina pidió disculpas a los hinchas por el presente futbolístico y dejó entrever su malestar con la dirigencia, a la que apuntó por no dar la cara en los momentos difíciles.

La respuesta de Thomas Frank al Cuti Romero tras su explosivo posteo por el mal momento del Tottenham Luego del explosivo descargo del Cuti Romero, el encargado de romper el silencio fue el entrenador Thomas Frank, quien, en primera instancia, respaldó al campeón del mundo. “Creo que después de que se convirtiera en capitán ha hecho muchas cosas buenas. Lo dije cuando lo nombré capitán que, aunque es un jugador experimentado, se ha esforzado mucho y sigue siendo un líder joven”, explicó en conferencia de prensa.

Más allá de los elogios, el DT del Tottenham de distanció con parte del comunicado del argentino y marcó un límite. "La verdad es que estoy muy contento con su actuación de anoche, creo que fue un auténtico capitán en muchos sentidos durante todo el partido. En el descanso, cuando perdíamos 2-1, le dije: 'Sigan creyendo, sigan haciendo lo correcto'. Pero también cuando eres un líder joven, a veces cometes errores que son buenos tenerlos en cuenta", lanzó el danés.

El picante posteo del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham ante Bournemouth. El picante posteo del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham ante Bournemouth. En línea con eso, Frank aseguró que "Johan (el director deportivo del club) y yo tuvimos una buena conversación con Cuti Romero esta mañana, la cual por supuesto mantenemos internamente", dejando entrever que los problemas habrían quedado resueltos.