El Real Madrid venció al Atlético de los argentinos y definirá la Supercopa de España ante el Barcelona
Con un ratito de Mastantuono, el Real Madrid se impuso por 2-1 al Atlético de Madrid en Arabia. Así, el domingo habrá una nueva edición de El Clásico en la gran final.
El Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City, por el encuentro correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España. Con este resultado, el Merengue avanzó al último escalón de la competición y deberá medirse ante el Barcelona para definir al próximo campeón.
Los dos tantos del elenco comandado por el director técnico Xabi Alonso fueron convertidos por el uruguayo Federico Valverde y el brasileño Rodrygo, mientras que el único tanto del equipo de Diego Simeone llegó de la mano del noruego Alexander Sørloth.
El tremendo misil de Valverde para el 1-0 del Real Madrid
El partido comenzó de manera inmejorable para el Real Madrid, que golpeó prácticamente desde el vestuario. A los 2 minutos del primer tiempo, Federico Valverde capturó una pelota en la puerta del área y sacó un remate preciso que se metió junto a un palo, sorprendiendo a la defensa del Atlético y marcando el 1-0 tempranero.
Con la ventaja, el conjunto merengue manejó mejor la posesión y el ritmo del juego, apoyado en la movilidad de su mediocampo y la profundidad por las bandas. El Atlético, por su parte, intentó reaccionar con presión alta y juego físico, pero le costó generar situaciones claras durante el resto de la primera etapa.
Rodrygo estiró la ventaja en el complemento
En el segundo tiempo, el desarrollo se volvió más intenso y abierto. El Real Madrid encontró el segundo gol a los 10 minutos, cuando Rodrygo encaró por el sector izquierdo, se perfiló hacia el centro y definió con calidad para estirar la ventaja y poner el 2-0.
El descuento de Sørloth que no le alcanzó al Aleti
Sin embargo, la respuesta del Atlético no tardó en llegar: a los 13 minutos del complemento, Alexander Sørloth aprovechó una desatención defensiva y descontó para el equipo de Simeone, estableciendo el 2-1 y devolviendo la emoción al encuentro.
En el tramo final, el Colchonero fue en busca del empate con empuje y cambios ofensivos, pero el Real Madrid supo sostener la ventaja con orden y experiencia para sellar el triunfo y asegurar su lugar en la final.
De los argentinos en cancha, los únicos titulares fueron Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes completaron los 90 minutos. A su vez, Thiago Almada ingresó a los 74' y Nahuel Molina hizo lo propio a los 80'.
Por el lado contrario, Franco Mastantuono también volvió a tener acción en el Merengue, aunque muy poca: ingresó a tres minutos del final en lugar de Rodrygo, por lo que casi no tocó la pelota.
