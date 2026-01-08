El Real Madrid venció al Atlético de los argentinos y definirá la Supercopa de España ante el Barcelona

El Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City, por el encuentro correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España . Con este resultado, el Merengue avanzó al último escalón de la competición y deberá medirse ante el Barcelona para definir al próximo campeón.

Los dos tantos del elenco comandado por el director técnico Xabi Alonso fueron convertidos por el uruguayo Federico Valverde y el brasileño Rodrygo, mientras que el único tanto del equipo de Diego Simeone llegó de la mano del noruego Alexander Sørloth.

El partido comenzó de manera inmejorable para el Real Madrid , que golpeó prácticamente desde el vestuario. A los 2 minutos del primer tiempo, Federico Valverde capturó una pelota en la puerta del área y sacó un remate preciso que se metió junto a un palo, sorprendiendo a la defensa del Atlético y marcando el 1-0 tempranero.

Con la ventaja, el conjunto merengue manejó mejor la posesión y el ritmo del juego, apoyado en la movilidad de su mediocampo y la profundidad por las bandas. El Atlético , por su parte, intentó reaccionar con presión alta y juego físico, pero le costó generar situaciones claras durante el resto de la primera etapa.

Federico Valverde sorprendió con un tremendo tiro libre para el 1-0 del Real Madrid ante el Atlético en la Supercopa.

En el segundo tiempo, el desarrollo se volvió más intenso y abierto. El Real Madrid encontró el segundo gol a los 10 minutos, cuando Rodrygo encaró por el sector izquierdo, se perfiló hacia el centro y definió con calidad para estirar la ventaja y poner el 2-0.

El descuento de Sørloth que no le alcanzó al Aleti

Sin embargo, la respuesta del Atlético no tardó en llegar: a los 13 minutos del complemento, Alexander Sørloth aprovechó una desatención defensiva y descontó para el equipo de Simeone, estableciendo el 2-1 y devolviendo la emoción al encuentro.

En el tramo final, el Colchonero fue en busca del empate con empuje y cambios ofensivos, pero el Real Madrid supo sostener la ventaja con orden y experiencia para sellar el triunfo y asegurar su lugar en la final.

De los argentinos en cancha, los únicos titulares fueron Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes completaron los 90 minutos. A su vez, Thiago Almada ingresó a los 74' y Nahuel Molina hizo lo propio a los 80'.

Por el lado contrario, Franco Mastantuono también volvió a tener acción en el Merengue, aunque muy poca: ingresó a tres minutos del final en lugar de Rodrygo, por lo que casi no tocó la pelota.

Fuente: NA