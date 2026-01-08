El Cholo Simeone explotó contra Vinicius en pleno Real Madrid-Atlético: "Florentino te va a echar, acordate"

Diego Simeone quedó en el ojo de la tormenta por las picantes frases contra Vinicius Jr que casi terminan en escándalo. Los tensos cruces durante el partido.

Real Madrid festejó el pase a la final de la Supercopa de España tras vencer al Atlético en el derbi madrileño, pero el clásico dejó mucha tela para cortar más allá del resultado. El foco se corrió rápidamente apuntó directo a Diego Simeone, que tuvo una noche caliente y quedó en el centro de la escena por sus tensos cruces con Vinicius Jr.

El primer cruce del Cholo y Vinicius Jr en Real Madri-Atlético por la Supercopa de España El primer episodio se dio en el arranque del encuentro, cuando el brasileño se acercó al banco del Colchonero. Allí, el Cholo lo encaró con una fuerte frase que fue registrada por las cámaras: “Te va a echar Florentino, acordate. Acordate que te va a echar. Te va a echar, acordate lo que te digo”. El comentario buscó claramente sacar del partido al delantero del Merengue, que de igual manera siguió jugando sin responder.

El Cholo Simeone a Vinicius Jr: "Te va a echar Florentino, acordate". El Cholo Simeone a Vinicius Jr: "Te va a echar Florentino, acordate". Video: Movistar+ El segundo cruce que generó la reacción del brasileño y casi termina mal Sin embargo, la historia tuvo un segundo capítulo sobre el final del partido, cuando el Madrid ya ganaba 2-1 en Arabia. A falta de diez minutos para el cierre, Vinicius fue reemplazado y, mientras se retiraba del campo, Simeone volvió a provocarlo. Señalándose la oreja y apuntando a las tribunas, le preguntó en reiteradas ocasiones: “¿Escuchas que te silban?”. Esta vez, el 7 no se quedó callado y reaccionó al instante.

A raíz de eso, Desde el banco del Merengue, incluido Xabi Alonso, salieron a recriminarle la actitud al DT argentino. Lejos de calmar las aguas, el Cholo se mostró sonriente ante el revuelo que había generado en el clásico de Madrid y siguió dando indicaciones con los reproches de fondo.