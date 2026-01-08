La gran noticia que recibió Claudio Úbeda en el comienzo de la pretemporada en Boca

Claudio Úbeda comenzó la preparación con algunas bajas, pero en los últimos días pudo sumar a dos futbolistas al grupo en algunos ejercicios.

Boca empieza a dejar atrás los contratiempos físicos que condicionaron el inicio de la pretemporada y, de manera gradual, Claudio Úbeda vuelve a contar con piezas que estaban bajo seguimiento médico.

En ese contexto, Alan Velasco logró dar un paso firme: se entrenó con normalidad el martes y volvió a completar el exigente doble turno del miércoles en el predio de Ezeiza. En paralelo, Edinson Cavani y Milton Giménez avanzan en su puesta a punto, mientras que Rodrigo Battaglia continúa al margen del trabajo colectivo.

Alan Velasco y Edinson Cavani, los dos jugadores que trabajaron en la pretemporada de Boca Durante los primeros días de la preparación, Velasco había sido preservado y realizó tareas diferenciadas. Su reciente regreso a la competencia, tras dos meses de inactividad y aquella reaparición en la semifinal frente a Racing, llevó al cuerpo técnico a dosificar cargas y evitar riesgos innecesarios, teniendo en cuenta la lesión previa.

independiente rivadavia boca Alan Velasco Alan Velasco se entrenó a la par de sus compañeros. Claudio Gutiérrez / MDZ Una situación similar atravesaron Cavani, Giménez y Battaglia, quienes tampoco habían podido iniciar el ciclo de trabajos a la par del plantel. Sin embargo, el panorama comenzó a modificarse en las últimas jornadas. La reincorporación plena de Velasco representa una señal alentadora para Claudio Úbeda, que vuelve a disponer de un futbolista que había sido una alternativa frecuente en el arranque del proceso de Miguel Ángel Russo, antes de quedar marginado por una distensión en el ligamento interno.

Boca se sigue entrenando en Ezeiza pensando en el amistoso frente a Millonarios Entre los jugadores que arrancaron la pretemporada con limitaciones, Battaglia es el único que aún no logró completar una jornada íntegra junto al grupo. En cambio, Cavani y Giménez ya alternan sesiones compartidas con trabajos individuales desde el martes.