El jugador clave de Boca que comenzó la pretemporada entrenándose de manera diferenciada y preocupa

El delantero de Boca no presenta una lesión aguda, pero su situación física es monitoreada de cerca en el inicio de la pretemporada.

Edinson Cavani comenzó la pretemporada de Boca Juniors entrenándose de manera diferenciada en el predio de Ezeiza, una situación que generó atención en el entorno del club. El delantero uruguayo trabaja con cargas controladas mientras el resto del plantel realiza ejercicios con balón y prácticas de fútbol.

Desde la institución aclararon que no existe una lesión reciente ni un parte médico activo. Sin embargo, el futbolista continúa con un cuadro de molestias en la zona lumbar que viene siendo tratado desde los últimos meses de la temporada pasada, lo que obliga a un manejo diario de su preparación física.

La dolencia no es nueva y explica la falta de continuidad del atacante durante el cierre de 2025. Cavani no juega como titular desde el 14 de septiembre frente a Rosario Central y, desde entonces, solo sumó minutos ingresando desde el banco en algunos encuentros puntuales.

Edinson Cavani y los antecedentes recientes La situación quedó evidenciada en la semifinal ante Racing, cuando Cavani estaba previsto para ingresar en el segundo tiempo y debió desistir tras sentir una molestia durante la entrada en calor. “Nosotros lo habíamos mandado a entrar en calor para hacer el cambio. Durante la entrada en calor sufrió una molestia en la espalda. Por eso él se acercó antes, mientras estaba haciendo la entrada en calor salió, volvió caminando y nos dijo que había sentido una molestia en la zona lumbar y por eso no hicimos ese cambio”, explicó Claudio Ubeda luego de la eliminación.

Edinson Cavani Boca Juniors 1342543.jpg Edinson Cavani inició los trabajos en Boca Predio con un plan físico especial. @cavaniofficial21 A partir de ese episodio, el club optó por extremar cuidados. El delantero se reincorporó al plantel tras llegar a Buenos Aires y se presentó en Boca Predio para iniciar la pretemporada bajo un plan individualizado, similar al que había realizado en el tramo final del Torneo Clausura.