El posteo de Paredes tras completar el primer día de pretemporada con Boca: "Feliz de estar de nuevo en casa"

A través de su cuenta de Instagram, Paredes publicó una serie de imágenes de su primer día de pretemporada en Boca y lo acompañó con un mensaje optimista.

El pasado viernes 2 de enero, Claudio Úbeda dio inicio a la pretemporada en Boca. De cara a lo que será un 2026 muy competitivo con la Copa Libertadores como principal objetivo, el plantel xeneize se presentó por la mañana en Boca Predio para iniciar su primer día de entrenamiento previo al comienzo del torneo Apertura el fin de semana del 24 de enero ante Riestra en el Templo.

Uno de los que generó mucha ilusión en los hinchas del cuadro de la Ribera en su vuelta a los entrenamientos fue Leandro Paredes. Con unos luminosos lentes de sol, una camisa oscura liviana, arremangada por encima de una musculosa básica blanca y un pantalón beige, arena, el capitán arribó al predio de Ezeiza con una sonrisa de oreja a oreja tras disfrutar sus merecidas vacaciones.

Leandro Paredes regresó a los entrenamientos en Boca Tras pasar por Finlandia, Roma y la Costa Esmeralda —muy cerca de Pinamar, donde fue visto el jueves y desató una verdadera revolución—, dijo presente al día siguiente en Ezeiza. Fue uno de los primeros en llegar, junto a Leandro Brey, y volvió a tomar el mando de este Boca que en 2026 tendrá su regreso a la Copa Libertadores.

paredes boca Paredes se prepara para un 2026 muy competitivo en Boca. Fotobaires Ya en el campo de juego, Paredes tuvo su primer contacto con la pelota junto a sus compañeros. Se lo vio, como de costumbre, muy cerca del Changuito Zeballos. Más tarde, completó la jornada con un mensaje en sus redes sociales.

El posteo de Paredes en sus redes sociales "Feliz de estar de nuevo en casa y con las mismas ganas de siempre", escribió el campeón del mundo junto a una serie de fotos del primer entrenamiento de 2026. "Hola Leandro", le comentó Boca Predio mientras que su pareja, Camila Galante, sumó un corazón.