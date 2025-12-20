Las exóticas vacaciones familiares de Leo Paredes: viajó al Polo Ártico ¡y visitó la casa de Papá Noel!

Leandro Paredes aprovechó para viajar al Polo Ártico y sacarse unas fotos con Papá Noel en sus vacaciones junto a su familia.

Con el plantel ya licenciado, Boca transita días de descanso y los futbolistas aprovechan el receso para recargar energías lejos de las canchas. Mientras varios eligieron playas caribeñas y otros regresaron a sus lugares de origen para pasar las fiestas en familia, hubo un caso que se salió del libreto habitual.

Leandro Paredes, capitán del Xeneize, sorprendió con un itinerario poco común. Primero hizo escala en Roma, donde asistió a un partido del conjunto de la capital y compartió un reencuentro con su amigo Paulo Dybala. Pero el viaje no terminó ahí. En las últimas horas, el mediocampista apareció junto a toda su familia en Finlandia, uno de los destinos más singulares de este receso.

Como si fuera poco, el campeón del mundo sumó un capítulo especial a su estadía: visitó la emblemática casa de Papá Noel en la previa de la Navidad, cerrando así unas vacaciones tan llamativas como distintas para el referente de Boca.

Paredes viajó al Polo Ártico y visitó a Papa Noel Las postales del viaje no tardaron en aparecer en redes sociales. A través de las imágenes que compartió Camila Galante, pareja del mediocampista, quedó reflejado un escenario típicamente navideño: paisajes cubiertos de nieve, cabañas de madera y distintas actividades propias de estas fechas.