El DT de Argentinos confirmó un "acercamiento" con Enzo Pérez y reveló el interés por un jugador de Boca

Nicolás Diez contó que Argentinos inició gestiones para fichar a Enzo Pérez de cara al 2026 y dijo que también le gustaría sumar a un futbolista xeneize.

Con la Copa Libertadores en el horizonte, Nicolás Diez empezó a marcar la cancha en Argentinos Juniors. En medio del mercado de pases, el entrenador fue claro y marcó que su prioridad es sostener la base del plantel que logró la clasificación al Repechaje y sumar solo lo necesario para dar un salto de calidad.

Nico Diez: del "acercamiento" por Enzo Pérez al interés por Lucas Blondel El DT del Bicho busca jugadores de renombre y experiencia para competir en el máximo certamen continental y, en ese sentido, posó sus ojos en Enzo Pérez, quien finaliza su contrato con River el próximo 31 de diciembre y no seguirá en el club. “Por Pérez hubo un acercamiento, pero todavía ninguna contestación de su parte", reveló en diálogo con TyC Sports.

En la misma línea, Diez confesó que otro futbolista que le gusta y mucho para sumar al equipo de La Paternal es Lucas Blondel, prácticamente sin continuidad en el Boca de Claudio Úbeda: "Blondel me interesa". Más allá de eso, el técnico de 48 años no quiso dar más pistas sobre la posible llegada de los futbolistas del Millonario y el Xeneize y dejó en claro que "no hablé con ninguno".

PORTADA Enzo Pérez Enzo Pérez tiene un ofrecimiento de Argentinos para jugar la Copa Libertadores 2026. @RiverPlate Más allá de los refuerzos, el entrenador remarcó que su principal objetivo sigue siendo sostener la base del equipo. “Siempre pido que no se vayan, pero lo último que voy a hacer es cortarle la carrera a alguien porque a veces hay oportunidades que no se pueden rechazar”. Ahí es donde señaló que la situación más compleja es la de Alan Lescano, una de las figuras de Argentinos y quien está en el radar de Juan Román Riquelme para el Xeneize.