River anunció a su primer refuerzo para 2026, con un llamativo detalle que involucra a Gallardo

Fausto Vera se convirtió oficialmente en nuevo jugador de River, pero con una particularidad que sorprendió a todos en su presentación. ¿Y el Muñeco?

En la tarde de este viernes, River presentó oficialmente a Fausto Vera y se convirtió en el primer refuerzo de Marcelo Gallardo para 2026. El mediocampista que llega a préstamo desde Atlético Mineiro se hizo la revisión médica y, tras superarla, se acercó al Monumental para poner el gancho con la institución de Núñez, aunque hubo un detalle que llamó mucho la atención.

Durante el 2025, el Muñeco fue la cara visible del Millonario a la hora de anunciar la contratación de un nuevo futbolista, acompañado por Jorge Brito y, alguna que otra vez, por Matías Patanian. De hecho, el DT estuvo en la presentación de todas las caras nuevas que llegaron en los mercados de enero y junio.

River presentó oficialmente a Fausto Vera, pero sin Gallardo en la foto Sin embargo, todo parece haber cambiado en esta nueva gestión de Stefano Di Carlo: Gallardo no acompañó al presidente de River en la firma de contrato de Fausto Vera. En la foto del anuncio, se observa al mandamás con una lapicera en la mano y, a su lado, únicamente la figura del futbolista, una imagen que no se veía hace rato en Núñez.

Incluso, luego salió otra imagen en la que la ausencia del entrenador millonario quedó en total evidencia: en la misma posaron Agustín Forchieri (secretario general), Di Carlo, Vera, Mariano Bernao (mano derecha del Muñeco) y Christian Bragarnik (representante del jugador).