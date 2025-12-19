¡Sorpresa! Tras cerrar a Fausto Vera, River avanza por otro 5: lo convocó Scaloni y juega en un grande de Sudamérica

Pese a haber abrochado al mediocampista de Mineiro, River está dispuesto a realizar una fuerte inversión por un viejo anhelo en el mismo sector de la cancha.

A falta de uno, que sean dos: el River de Gallardo negocia por otro importante mediocampista central.

Este viernes, Marcelo Gallardo festejó el primer refuerzo de River para 2026: Fausto Vera, el volante argentino que llega a préstamo desde Atlético Mineiro y, tras pasar con éxito la revisión médica, en las próximas horas firmará su contrato por un año. Pese a eso, el DT del Millonario ya dejó en claro que no se conforma con la llega de un solo 5 al plantel profesional.

En ese contexto, la dirigencia del club de Núñez inició gestiones por un mediocampista que ya fue prioridad en mercados anteriores y viene de debutar en la Selección argentina: Aníbal Moreno. El jugador de 26 años, que fue convocado por Scaloni y tuvo su estreno con 45 minutos en el 6-0 a Puerto Rico, cerró la temporada sin tanta continuidad en Palmeiras y, según trascendió en Brasil, el equipo de Abel Ferreira está dispuesto a sentarse a negociar para desprenderse de un porcentaje de su ficha.

Ahí es donde aparece la chance de River, que, enterado de esto, se comunicó con la representación del ex Racing para conocer su situación. A su vez, Stefano Di Carlo avanza con los máximos directivos del club paulista para saber montos y ver si la operación es viable.

Aníbal Moreno, otra vez en el radar de Gallardo para River. Aníbal Moreno, otra vez en el radar de Gallardo para River. Si bien Moreno ya no es prioridad, el Verdao está cerrado en la postura de recuperar parte de la inversión hecha por él a principios de 2024, cuando le pagó US$8.000.000 limpios a la Academia. A raíz de eso, el Millonario no descarta avanzar en la compra de un porcentaje menor del pase (podría ser el 50%), aunque no está definido.