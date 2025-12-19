Fausto Vera se hizo la revisión médica y en las próximas horas firmará su contrato con River: las condiciones del préstamo

El futbolista arribó a Buenos Aires en y este viernes cumplió con la revisión médica correspondiente, uno de los últimos pasos formales antes de sellar su vínculo con el club de Núñez. De no surgir imprevistos, se convertirá oficialmente en el primer refuerzo del ciclo que comienza.

La operación quedó acordada bajo la modalidad de préstamo por una temporada, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra fijada en 4 millones. Desde River consideran que las condiciones permiten sumar jerarquía sin comprometer de inmediato el presupuesto.

Fausto Vera se formó en Argentinos Juniors y rápidamente despertó interés en el exterior por su despliegue, orden táctico y capacidad para sostener el mediocampo. En 2022 fue transferido al Corinthians, en una operación millonaria, y luego recaló en Atlético Mineiro, donde continuó su carrera en el exigente fútbol brasileño.

Sin embargo, su etapa en Mineiro fue perdiendo peso con el correr de los meses. La llegada de Jorge Sampaoli y la posterior decisión del entrenador de no considerarlo una prioridad para 2026 aceleraron su salida, contexto que River aprovechó para avanzar en silencio y cerrar su incorporación.

El presente futbolístico y el rol que proyecta Gallardo

Durante 2025, Vera tuvo participación sostenida: sumó 32 partidos y más de 1.700 minutos en cancha. No obstante, su rendimiento fue de mayor a menor y terminó relegado en la recta final del torneo local, donde dejó de ser titular y comenzó a ingresar desde el banco.

Fausto Vera es el apuntado de Boca. Foto: @faustovera5_ Fausto Vera, primer refuerzo de River para la temporada 2026. Foto: @faustovera5_

En el cuerpo técnico de River lo imaginan como una alternativa central para reforzar una zona sensible del equipo, especialmente tras la salida de Enzo Pérez. Gallardo confía en que, con continuidad y un entorno favorable, Fausto Vera pueda recuperar su mejor versión y transformarse en una pieza importante del nuevo River que empieza a construirse rumbo a 2026.