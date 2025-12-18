Sonríe Gallardo: River cerró la llegada de Fausto Vera, su primer refuerzo

En la previa del regreso a los entrenamientos del plantel profesional, Marcelo Gallardo empieza a recibir buenas noticias para rearmar a River Plate de cara a la temporada 2026. En un mercado de pases que se presenta intenso para el club de Núñez, la dirigencia avanzó en silencio por un nombre que venía ganando terreno en las últimas semanas.

Uno de los apuntados fue Fausto Vera , mediocampista de Atlético Mineiro , cuya situación comenzó a resolverse cuando el cuerpo técnico del conjunto brasileño le comunicó que no sería prioridad para el próximo año. A partir de allí, River aceleró las gestiones y envió una primera propuesta formal para sumarlo mediante un préstamo con opción de compra.

Las negociaciones avanzaron rápidamente y terminaron de destrabarse cuando el futbolista dio el visto bueno para regresar al fútbol argentino. El acuerdo quedó sellado y el volante ya se encuentra en el país para iniciar la última etapa previa a su incorporación oficial.

Según informó Bolavip, River llegó a un entendimiento con Atlético Mineiro para concretar la cesión del jugador, quien se incorporará al plantel de Marcelo Gallardo una vez completados los pasos formales.

El mediocampista central de 25 años se realizará la revisión médica en las próximas horas y luego firmará su contrato para sumarse a los entrenamientos cuando el plantel retome la actividad. Gallardo citó a todos sus futbolistas para iniciar una primera parte de la pretemporada antes de fin de año y continuar luego con el trabajo más intenso en los primeros días de 2026.

El acuerdo establece un préstamo por 12 meses, con un cargo de 500.000 dólares y una opción de compra de 4 millones de dólares por el 100% del pase. Una vez superada la revisión médica, Vera quedará a disposición del cuerpo técnico y se integrará de inmediato al grupo.

Por qué Vera deja Atlético Mineiro

Si bien el ex Argentinos Juniors tuvo participación y buenos minutos en Atlético Mineiro, su situación cambió con la llegada de Jorge Sampaoli al banco del conjunto brasileño. Con el correr de los partidos, perdió terreno en la consideración del entrenador y comenzó a quedar relegado.

El propio Sampaoli le comunicó que iba a correr desde atrás, un escenario que llevó a Vera a tomar la decisión de buscar continuidad y regresar al fútbol argentino. River apareció como una oportunidad ideal para relanzar su carrera y volver a competir en un contexto de alta exigencia.

El mercado de pases de River sigue activo

Con la llegada de Fausto Vera prácticamente cerrada, River no se retira del mercado. La dirigencia continúa negociando por Santiago Ascacibar, por quien Estudiantes solicita alrededor de seis millones de dólares, una cifra que en Núñez consideran posible de discutir.

En paralelo, el nombre de Julio Soler aparece más relegado, mientras que para el lateral izquierdo fue ofrecido Elías Báez, de San Lorenzo. En ofensiva, el jugador que hoy aparece mejor posicionado es Gianluca Prestianni, otro de los apuntados para reforzar el plantel de Gallardo de cara a 2026.