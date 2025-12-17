El gigante de Sudamérica que se metió en la pelea con River por Santiago Ascacíbar

Un equipo campeón de América y que tiene en sus filas a una estrella mundial, viene a la carga por el Ruso e intentará arrebatárselo a River.

Luego de un 2025 para el olvido, River Plate buscará reforzarse de la mejor manera posible para disputar la Copa Sudamericana en 2026. Tal es así, que el Muñeco decidió darle salida a varios futbolistas históricos y también a otros que no sumaron muchos minutos en el año.

Además, en el mercado de pases, Jorge Brito le confirmó que tiene para gastar 20 millones de dólares por lo que la gran mayoría de los refuerzos que traigan serán a préstamo o con salarios bajos.

Uno de los principales apuntados para reforzar el mediocampo del Millonario es Santiago Ascacíbar, figura del Estudiantes campeón. El Ruso aseguró que no está confirmada su continuidad en el Pincha para 2026 y es por ello que la dirigencia de River ya se comunicó con su entorno para hacerle saber de su interés, aunque lo que resta es negociar con la dirigencia de Juan Sebastián Verón.

El Santos de Neymar también tiene en carpeta a Ascacíbar Ahora, en las últimas horas, un nuevo contendiente se sumó a la pelea por fichar al volante del cuadro platense. Se trata del Santos de Neymar, quien logró evitar el descenso en el Brasileirao y se clasificó a la Sudamericana.

Su entrenador, Juan Pablo Vojvoda, le hizo una lista de refuerzos a la dirigencia del Peixe y entre ellos aparece el Rusito Ascacíbar. Sin embargo, el gran problema es que no pueden gastar tanto dinero debido a los altos contratos que tiene en su plantel (Neymar, William Arao, Tomás Rincón, Joao Schmidt, entre otros ) y además también buscan repatriar a Gabigol, quien confirmó que no seguirá en Cruzeiro.