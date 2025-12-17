¿Santino Andino a River? Empezaron las negociaciones entre el Tomba y el Millonario

La salida de Santino Andino de Godoy Cruz promete ser una de las novelas del mercado de pases . Aunque también da la sensación de que tendrá apenas algunos capítulos. ¿Por qué? Porque River Plate lo quiere y ya empezó a charlar con la dirigencia del Tomba para llevarselo. Resta saber la manera.

Hace ya varias semanas empezó a trascender el interés concreto de Marcelo Gallardo , quien comparte representante con el Chulu , futbolista surgido de la cantera bodeguera. Se trata de Hernán Berman , quien lógicamente será clave en la negociación entre ambas partes.

¿Que ha frenado todo? Que en Godoy Cruz recién este último sábado se llevaron adelante las elecciones, en las que José Mansur fue elegido presidente para cumplir su tercera etapa como máxima autoridad del club . Entonces, River tenía que esperar sí o sí que esto pase para empezar a charlar. Una vez que asumió Mansur, salieron al mercado con los tapones de punta.

Respecto a las charlas que ya se han puesto en marcha, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Principalmente por la política de contratación de ambos clubes para este mercados de pases, que no serían compatibles. Godoy Cruz no acostumbra a dar jugadores de este tipo a préstamo y River quiere ser más austero después de mucho despilfarro y buscaría esa condición para llevárselo. Hoy, está muy lejos y es casi imposible creer que River comprará su pase.

Básicamente, la dirigencia millonaria quiere al delantero bajo condiciones que Godoy Cruz no quiere o no desea aceptar , en primera instancia.

A mitad de año, desde el Olympiacos de Grecia ofrecieron cerca de 10 millores de dólares por el 100% del pase y Godoy Cruz rechazó esa oferta. Es decir, que el precio que intenta imponer el vendedor (Godoy Cruz), ronda esa cifra. Por lo que al Millonario le pedirían exactamente lo mismo. El problema es que el comprador no dispone de ese dinero para invertir en Andino.

Desde River, al menos en esta primera instancia de negociación, cuentan que la idea es que sea a préstamo, con cargo y con opción de compra.

Teniendo en cuenta estos detalles, y que aún no llega una oferta formal, el pase de Santino Andino a River viene demorado, aunque hay quienes aseguran que el Chulu tienen un pie y medio en River. Habrá que sentarse y esperar.