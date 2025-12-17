El comunicado oficial de San Lorenzo tras la acefalía y la amenaza de impugnación de Marcelo Moretti

Luego de varios meses de incertidumbre en los que no se sabía quién estaba al mando del club, el pasado martes por la noche finalmente se terminó la gestión de Marcelo Moretti como presidente de San Lorenzo .

Tras una larga reunión de Comisión Directiva, que inició a las 11 de la mañana y que finalizó cerca de las 22, se decretó la acefalía en el Ciclón luego de que casi todos los dirigentes presentaran su renuncia, a excepción de cinco que fueron Moretti, Ortigoza, Constantino, Evangelista y Tamer.

Ahora, el próximo paso que tiene que dar la institución azulgrana es la conformación de una CD transitoria lo que estará a cargo de la Asamblea, para poder llamar a elecciones anticipadas. Por su parte, el ex mandamás del Ciclón aseguró que irá ante la Justicia para revertir la situación.

Tras las amenazas de Moretti y con la acefalía ya decretada, San Lorenzo ya le comunicó a todos los socios e hinchas esta decisión y publicaron en X (antes Twitter) un extenso comunicado en el que dieron a conocer todas las renuncias masivas que hubo en esta reunión de CD y los pasos a seguir.

"Mañana impugno el acta". "Gané las elecciones ampliamente". "A la cancha puedo ir". "Están generando una falsa acefalía". "San Lorenzo está mejor desde que estamos nosotros". La entrevista completa de Marcelo Moretti en @todonoticias . pic.twitter.com/iwJ6s6DczV

“San Lorenzo comunica que su Comisión Directiva ha ingresado en estado de acefalía, ante la renuncia de la mayoría de sus miembros y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social”.

“Los dirigentes Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom ratificaron este martes las renuncias a sus cargos. También lo hizo el vocal suplente Mariano Marino”.

“Todo se resolvió en una reunión de Comisión Directiva que contó con un cuarto intermedio, en función de la citación de varios de sus miembros ante el requerimiento de la Fiscalía PCyF N° 35 de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Al confirmarse la configuración del estado de acefalía de la Comisión Directiva, se encomendó a la Presidencia de la Asamblea de Representantes del Club la convocatoria con urgencia a reunión extraordinaria para que asuman transitoriamente y para que en las siguientes 48 horas convoquen al cuerpo completo de la Asamblea de Representantes a los efectos de designar una Comisión Transitoria”.

“Por otro lado, antes de la formalización de las renuncias, se determinó que el viernes 6 de febrero de 2026, a las 18 horas, en el estadio Pedro Bidegain, se llevará a cabo la Asamblea de Representantes para tratar el Balance 2023/2024”.