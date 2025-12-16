Marcelo Moretti dijo que no renunciará a San Lorenzo y explicó su plan en medio de la tensión: "Estamos analizando para que..."

Lo que debía ser una jornada clave para encaminar la reestructuración institucional de San Lorenzo terminó en un escenario de máxima tensión. La reunión de Comisión Directiva pasó a un cuarto intermedio y Marcelo Moretti abandonó el palco del Nuevo Gasómetro sin que se trataran los temas previstos.

Lejos de calmar los ánimos, el presidente del Ciclón confirmó públicamente que continuará al frente del club, una postura que generó una fuerte indignación entre los hinchas y profundizó el malestar en sectores de la oposición.

El propio Moretti , tras declarar ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, fue contundente al referirse a su futuro político, descartando cualquier posibilidad de renuncia o licencia y dejando definiciones que encendieron la polémica.

A la salida de la Fiscalía, el presidente azulgrana dejó varias frases que provocaron enojo entre los socios. “Hoy a las 5 hay reunión”, afirmó en primer lugar, en alusión a la continuidad del encuentro dirigencial.

Luego, en declaraciones al periodista partidario Román Kotler, fue aún más directo: “No voy a renunciar ni a pedirme licencia”. Y agregó: "Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política que tiene que tener y la continuidad que tiene que tener. La acefalía no es lo recomendable en estos casos. Hay que ser muy cautos y estar muy tranquilos, acordar con ciertos sectores de la oposición, también con el oficialismo y entender que la situación es delicada".

"Agradecemos como siempre el apoyo de la AFA, de Chiqui (Tapia) y Toviggino", remarcó Moretti. Y destacó: "Es importante que tengamos la madurez política para entender la situación y podamos hoy salir con un acta de Comisión Directiva para que San Lorenzo siga su curso natural y empezar a reencausar un montón de cuestiones que lamentablemente quedaron frenadas". Finalmente, descartó cualquier alternativa intermedia al reiterar que “la licencia no es una posibilidad”.

Estas declaraciones, lejos de traer tranquilidad, provocaron una reacción inmediata en el mundo San Lorenzo, donde muchos hinchas expresaron su rechazo a la continuidad del dirigente en medio de la crisis institucional.

Denuncias, pedidos de renuncia y clima interno

Mientras se desarrollaba la jornada, hasta nueve miembros de la dirigencia debieron presentarse a declarar ante la Justicia por una denuncia vinculada al presunto abandono de club. El encuentro de Comisión Directiva, previsto inicialmente para las 11, se suspendió cerca del mediodía y fue reprogramado para las 17.

En ese contexto, un hincha denunció un incidente en la salida del estadio, afirmando que la camioneta en la que se retiró Moretti, en la que viajaba como acompañante, lo habría embestido mientras circulaba en bicicleta.

La oposición también salió con dureza a cuestionar lo ocurrido. “El cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17hs. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue”, escribió Culotta en su cuenta de X.

La reunión es considerada decisiva para el futuro institucional del club, ya que en el orden del día figuran asuntos sensibles como la situación tras el fallo judicial que restituyó a Moretti, el pedido de quiebra impulsado por AIS Investment Fund, las licencias solicitadas por el secretario Martín Cigna y la tesorera Carina Farías, además del balance del ejercicio 2023/2024.

Pese a los rumores que indicaban una posible licencia presidencial para evitar una nueva acefalía, las palabras del propio Moretti dejaron en claro su postura: seguirá al frente de San Lorenzo, aun en medio de la creciente bronca de los hinchas.