Crisis en San Lorenzo: la Comisión Fiscalizadora intimó a Marcelo Moretti

Reclaman que Moretti convoque a una reunión formal de comisión directiva y que no asuma compromisos económicos hasta cumplir con el fallo judicial vigente.

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo luego de que la Comisión Fiscalizadora intimara a Marcelo Moretti, presidente del club, a cumplir con las obligaciones fijadas por la Justicia. El organismo le pidió que convoque de inmediato a una reunión formal de comisión directiva y que se abstenga de firmar acuerdos o emprender acciones que generen gastos o compromisos económicos para la institución.

El acta, rubricada por Sebastián Santiago Ruiz, Adriana Gastaldi, Marcelo Meis, Mariano Lomolino y Miriam Peral, señala que el dirigente debe ajustarse a “el fallo judicial dictado por la Cámara Civil - Sala B, indicando fecha, horario, modalidad y orden del día conforme a las previsiones estatutarias”. La notificación elevó la tensión dentro del club, que atraviesa un escenario político cada vez más complejo.

intimación san lorenzo La Comisión Fiscalizadora de San Lorenzo intimó a Marcelo Moretti. Panorama complejo en San Lorenzo Moretti recuperó su cargo a mediados de septiembre después de que la Cámara Civil declarara "irregular" la acefalía que había desplazado a la conducción. Sin embargo, la misma resolución marcó un plazo de 15 días para que se convocara a una nueva reunión dirigencial, un paso que todavía no fue concretado y que disparó la intimación del órgano fiscalizador.

Además del pedido de convocatoria, la Comisión Fiscalizadora advirtió que las “nuevas obligaciones” asumidas por el club sin cumplir con el proceso estipulado serán “consideradas responsabilidad exclusiva de quienes las adopten”. La aclaración busca evitar que se tomen decisiones unilaterales en un contexto institucional aún sin normalizar.