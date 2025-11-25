Crece la tensión en San Lorenzo: Marcelo Moretti se presentó ante la Justicia, pero se negó a declarar

El presidente de San Lorenzo volvió a quedar bajo la lupa luego de negarse a declarar en la indagatoria por presunta administración fraudulenta.

Marcelo Moretti regresó al centro de la escena judicial e institucional de San Lorenzo al negarse a declarar en la indagatoria prevista por la Justicia nacional, en el marco de la causa por presunta administración fraudulenta. La decisión, que se suma a las postergaciones anteriores de su comparecencia, incrementó la incertidumbre en torno a su futuro y al del club.

El silencio de Marcelo Moretti Moretti estaba citado este martes a las 12 ante la jueza Laura Graciela Bruniard, responsable de la investigación iniciada tras la difusión de una cámara oculta en la que se lo veía guardando un fajo de dólares en su saco.

En un primer momento, el dirigente afirmó públicamente que se trataba de una donación destinada a las divisiones inferiores. Sin embargo, su abogado, Gastón Marano, sostuvo luego que el dinero correspondía a una deuda personal con la empresaria involucrada. Estas versiones contrapuestas sumaron confusión a un expediente que desde abril acumula choques de competencia entre la Justicia de Ciudad y la de Nación.

Moretti en Avellaneda Marcelo Moretti no declaró y el clima en San Lorenzo se agrava. Impacto institucional La negativa a declarar no solo tensiona la situación procesal del presidente azulgrana, sino que también profundiza el estado de acefalía operativa que atraviesa el Ciclón. La conducción del club se encuentra debilitada y el clima político es cada vez más sensible, con presiones internas y externas que crecen día a día.