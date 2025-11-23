La lapidaria frase de Damián Ayude tras la polémica eliminación de San Lorenzo: "Si cobramos eso, habría que..."
Damián Ayude cuestionó con fuerza el arbitraje de Nazareno Arasa tras la eliminación de San Lorenzo en Santiago del Estero.
San Lorenzo quedó eliminado del Torneo Clausura al caer por 2-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. En un partido con muchas polémicas y un pésimo arbitraje por parte de Nazareno Arasa, el Ciclón de Damián Ayude no pudo con el Ferroviario de Omar De Felippe y le puso punto final al 2025.
Las dos polémicas de la noche llegaron en el segundo tiempo. La primera fue un supuesto penal de Ignacio Perruzzi sobre Varaldo, que el juez cobró a instancias del VAR. No obstante, unos minutos después, Arasa expulsó a Johan Romaña por doble amarilla luego de que el colombiano le pegara un presunto cabezazo a Perelló que jamás existió.
El enojo de Damián Ayude tras la polémica eliminación de San Lorenzo
Tras el final del partido y luego de que los jugadores de San Lorenzo quisieran ir a buscar a Arasa, Damián Ayude habló en conferencia de prensa y evitó referirse a las polémicas arbitrales que condicionaron el match: “El arbitraje no pude ver mucho. Fue todo muy reciente y ustedes lo vieron mejor que yo tal vez. Había cosas que se podían haber evitado”, sentenció.
“Los que están de acuerdo, si cobramos ese penal, habría que cobrar 12 penales por tiempo. Si Romaña le dio un cabezazo. que no se lo pegó, era roja directa. Con un penal y un jugador menos, se vuelve cuesta arriba”, agregó.
Por último, el DT llenó de elogios a todos sus jugadores por el gran torneo que realizaron: “Me hubiera gustado que sigan en la competencia estos chicos. Tienen que quedar en la historia grande de San Lorenzo. No hay que olvidarse de todo, hay que tener memoria. Estos chicos tienen que tener un lugar en la historia grande del club”, cerró.